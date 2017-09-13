Dilan Çiçek Deniz: Sevgili değiliz biz kankayız

2 | 10

Uzun süre sohbet eden ikili, daha sonra Cihangir sokaklarında yürürken görüldü. HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre Deniz, “Biz sevgili değiliz, kankayız” sözleriyle muhabirleri uyarırken, Tekin de “Taksiye bindireceğim, kankamı yolcu ediyorum” dedi.