Televizyon sunuculuğu ve oyunculuk yapan Dilara Gönder, sosyal medyada konuşulan isimler arasında. Peki Dilara Gönder kimdir? Dilara Gönder kaç yaşında? İşte Dilara Gönder'in yaşamı hakkında detaylar...

DİLARA GÖNDER KİMDİR?

Dilara Gönder, 17 Haziran 1983 tarihinde Almanya'nın Herrenberg şehrinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon - Sinema Bölümü'nden mezun olarak tamamladı.

Mezuniyetinin ardından 2007 yılında Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen 19. Genç İletişimciler Yarışması'na "DinleBul" adındaki programla katıldı. "DinleBul" programı, radyo dalında birinci seçildi ve ardından Dilara Gönder'in medya kariyeri başladı.

FB TV'de yayınlanan "MusicBox" adlı programla sunuculuk kariyerine adım atan Dilara Gönder, 2007 yılının sonuna kadar bu kanalda çalıştı ve ardından Lig TV'ye transfer oldu. 2 buçuk yıl boyunca Lig TV bünyesinde çalışan Dilara Gönder, bir süre boyunca da TRT kanalında Formula 1 yarışlarını takip ederek önemli röportajlara imza attı.

2010 yılında spor kanalı NTV Spor'a transfer oldu. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Dilara Gönder, 2014 yılında Kanal D'de yayımlanan "Ne Diyosun" adlı dizide Cansu rolünü oynadı ve ilk oyunculuk deneyimini de yapmış oldu.

Son olarak Star TV'de yayınlanan "Sil Baştan" dizisinde Gizem Dereli karakterini canlandırdı. Son olarak ise 66 bölüm süren Baba Candır dizisinde oynayan Dilara Gönder, 26 Aralık 2016 tarihinde işadamı Selim Yalın ile evlendi.

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Dilara Gönder kimdir?

Dilara Gönder kaç yaşında