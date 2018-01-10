Makaron’un haberişne göre, başrolü Sadi Celil Cengiz, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Erdal Küçükkömürcü ve Dost Elver ile paylaşan Öztunç, film ekibiyle birlikte basın karşısına çıktı. Çekimleri yaklaşık 2 hafta daha sürecek olan film için oyuncular “Çok iddialıyız. Herkes gülmeye doyacak” diye konuştu.



dilara öztunç