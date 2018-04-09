DİP 4. yeni bölüm için meraklı bekleyiş sürüyor. İstanbul Emniyeti'yle ortak çalışan bir intihar ara bulucusu psikiyatrist olan Sahir ile gizemli bir bilim kadını olan Bilge'nin hikayesini anlatan DİP ilk 3 bölümüyle Puhu TV'de başladı. Yapımını TMC'nin yaptığı, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün kaleme aldığı, yönetmenlik koltuğunda ise Uygar Kutlu'nun oturduğu DİP 4. bölüm ne zaman? DİP 4. yeni bölüm fragmanı yayılandı mı?

DİP 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

DİP dizisinin 4. bölümü heyecanla bekleniyor. İlk 3 bölümüyle 30 Mart'ta Puhu TV'de başlayan DİP, İstanbul Emniyeti'yle ortak çalışan bir intihar ara bulucusu psikiyatrist olan Sahir ile gizemli bir bilim kadını olan Bilge'nin hikayesini anlatıyor. İzleyiciler, DİP'in 4. bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ederken, Puhu TV tarafından dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlamadığı için tarih de belli olmadı. DİP'in 4. bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

DİP İLK 3 BÖLÜM ÖZETİ

İntihar ara bulucusu olarak çalışan Sahir’in hayatı, bir gece gelen ihbarla değişir. Böylelikle Melen köprüsünden atlamak üzere olan gizemli Bilge’yle yolları kesişir.

Sahir nehir kenarında kendine geldiğinde Bilge’nin kaçmış olduğunu görür. Aklındaki soru, peşinde silahlı adamlar olan bu kadının kim olduğudur?

Sahir son intihar vakasının cinayet olduğuna dair kanıt aramaya başlarken Bilge'ye de ulaşmayı başarır. Artık ilişkileri gerçek bir yüzleşmeye doğru yol almaktadır.

DİP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

DİP, İstanbul Emniyeti'yle ortak çalışan bir intihar ara bulucusu psikiyatrist olan Sahir ile gizemli bir bilim kadını olan Bilge'nin hikayesini anlatıyor.

İstanbul Emniyet'e bağlı olarak intihar girişiminde bulunan kişileri vazgeçirmekle görevli olan İlker Kaleli'nin canlandırdığı Sahir, bir gün telefonuna gelen bir ihbarla, Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Bilge'yi bulur. Hayatı sırlarla dolu, gizemli bir bilim kadını olan Bilge'yle tanıştığı andan itibaren Sahir'in önünde yeni ve tehlikeli bir dünyanın kapıları aralanacaktır. İkilinin eşiğinde olduğu bu kapının ardında her sır, yeni bir sırrı doğurmaktadır. Sahir ve Bilge içine atıldıkları bu büyük savaşta hem birbirlerine destek olacak hem de geçmişten, bugünden ve yarından gelen ve gelecek olan yaralarını birlikte saracaklar.

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