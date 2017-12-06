Diploma denklik işlemleri hızlanacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan, diploma denklik işlemlerine ilişkin yapılan yeni düzenleme ile kaliteden ödün vermeden sistemi kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı önlemler alındığını bildirdi.

AA'nın haberine göre Tufan açıklamada, Resmi Gazete'de dün yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nde diploma denklik süreçlerine ilişkin yeni düzenlemelere yer verildiğini hatırlattı.

Yurt dışında öğrenim gören öğrenci sayısında artış yaşandığına işaret eden Tufan, eğitimlerini tamamlayarak yurda dönenlerle yabancı uyrukluların diplomalarının ilgili ülkelerden teyidinin beklenmesinin, resmi evrakların kontrol süreçlerinde bazı gecikmelere yol açtığına işaret etti. Tufan, YÖK olarak son iki yıldır ilgili kurumlar ve Dışişleri Bakanlığı ile görüşülerek işlemlerin hızlı sonuçlandırılması için girişimlerde bulunulduğunu belirtti.

Yeni düzenleme ile diploma denklik işlemlerinde kaliteden ödün vermeden sistemi kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı önlemler alındığının altını çizen Tufan, şöyle konuştu:

"Düzenleme ile teyit yazışmalarının başvuru öncesinde öğrenci daha ilgili ülkede iken başlatılabilmesine olanak sağlandı. Ayrıca orijinal diplomaların denklik süreçleri boyunca kişiye teslim edilmemesi bazı mağduriyetlere neden olabiliyordu. Orijinal belgelerin başvuruda incelenip görüldükten ve noter onaylı örnekleri alındıktan sonra kişiye teslim edilmesi planlanıyor. "

Tufan, yeni yönetmelik kapsamında işlemleri kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı yönergeler hazırlandığını söyledi.

KALİTESİZ OKULA, MERDİVEN ALTI ÜNİVERSİTEYE TANINMA YOK

Tufan, geçmişte daha çok üniversite görüşleriyle ilerleyen işlemlerde gecikmeler yaşanması nedeniyle son iki yıldır yapılan çalışmalarla başvuru dosyalarının incelenmesi işlemlerinin, farklı üniversitelerden alanında profesyonel öğretim üyelerinden oluşan Bilim Alanı Danışma Komisyonları marifetiyle yürütülmeye başlandığını bildirdi.

Bu kapsamda, özellikle tıp, diş hekimliği, mühendislik, hukuk gibi alanlarda her bir dosyanın münferiden bu komisyonlarca incelendiğini aktaran Tufan, ayrıca aynı okuldan mezun ancak farklı ders veya staj yapmış kişilere farklı sürelerde lisans tamamlama kararı alınabildiğini anlattı.

Yeni yönetmelik ile birlikte okulların resmi olarak tanınmasına yeni kıstaslar getirildiğine dikkati çeken Tufan, "Balkanlarda ve farklı coğrafyalarda giderek artan sayıda eğitim seviyesi düşük özel üniversite açılabiliyor. Resmi olarak tanınmayan okullardan alınan diplomalara denklik işlemleri yapılmayacak. Kalitesiz okula, merdiven altı üniversiteye tanıma olmayacak." bilgisini paylaştı.

Diploma denklik başvurularına ilişkin de bilgi veren Tufan, başvurunun ardından ön inceleme ve dosya inceleme süreçlerinin de iyileştirildiğine işaret etti.

Zeliha Koçak Tufan, diploma denkliği süreçleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Öncelikle mezun öğrencilerden başvuru evrakları eksiksiz bir şekilde alınır ve kaydedilir. Büyükelçilikler aracılığıyla üniversite ile diploma teyit yazışması yapılır. Bilim Alanı Danışma Komisyonu ve üniversite görüşü alınarak dosya içerik açısından incelenir. Gerekli görüldüğü takdirde ek evrak talep edilir. Dosya, tanıma ve denklik komisyonunca ve Yürütme Kurulunca değerlendirilir. Bu işlemler sonucunda başvuran kişiye ya doğrudan denklik verilir ya da Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi 'ne (SYBS) yönlendirilir ya da reddedilir."

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