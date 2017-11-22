Diriliş 97. bölüm fragmanı yayınlandı! Diriliş yeni bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan fenomen dizi Diriliş Ertuğrul, ekrana gelen 96. bölümüyle nefes kesti. Yayınlanan 96. bölümde Ertuğrul Bey, Hanlı Pazar'ı Bahadır Bey, Ares ve Emir Saadettin'den kurtardı. Öte yandan Bahadır Bey’in oğlu Sancar, Ertuğrul’a kılıç çekti ancak Ertuğrul bu saldırıyı savuşturdu.

Dizinin 96. bölümünün sona ermesinin ardından yeni bölüm fragmanı için de bekleyiş başladı. Yeni bölümde neler yaşanacağını araştıran izleyiciler, “Diriliş 97. bölüm fragmanı” ve “Diriliş Ertuğrul 97. yeni bölüm fragmanı” aramalarını yapmaya başladı. Peki Diriliş 97. bölüm fragmanı çıktı mı?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 97. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Diriliş Ertuğrul’un ekrana gelen 96. bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden izleyiciler, internet üzerinde “Diriliş 97. yeni bölüm fragmanı” aramasını yapmaya başladı.

Diriliş 97. bölüm fragmanı an itibarıyla yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Ertuğrul Bey'in "Uçbeyliğim altındaki bu topraklarda leş kargalarına müsade etmeyeceğim. Devletimiz, ebet müddet daim kalacaktır. Karacahisar Kalesi'nin fetih vakti gelmiştir Alpler! Sultanımız, uğrunda ölmeye hazır yiğit beylerin olduğunu bilsin, bu bize yeter. Biz yağma için, ganimet için değil, Rızâ-i İlâhî ve Nizam-ı âlem için cenk ederiz." demesi dikkat çekti.

Öte yandan yayınlanan fragmanda Ares'in de "Ertuğrul'un merhameti, oğlu Gündüz'e mal olacak." demesi izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Fragmanda, Ares'in bu sözü üzerine, "yeni bölümde Gündüz'e ne olacak?" sorusu sorulmaya başlandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 96. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osmanlı Beyliği’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası ve aynı zamanda Kayı boyu lideri olan Ertuğrul Bey’in yaşamını ve beyliğini yönetimini konu edinen Diriliş Ertuğrul ekrana gelen 96. bölümüyle nefes kesti. İşte Diriliş Ertuğrul 96. bölüm özeti;

Hayme Ana’nın Ertuğrul Bey’e, “Ağabeylerin bizden ayrıldı. Dündar’ı da obadan gönderdin. Yüreğim paramparça. Onlara bakıp hepiniz buradaymışsınız gibi severim.” dediği sahne dikkat çekti.

Ertuğrul Bey ise, “Ana, Dündar daha çiğdir. Pişmesi gerekir. Ben gereğini yaptım, beyliğin de ettiklerinin de bir bedeli olduğunu öğrenecek. Dündar’ın hatasını görmesini isterim, buna kani olduğumda, onu obaya geri çağıracağım. Yeri geldiğinde de ona mühim bir vazife vereceğim ki, piştiğini bana kanıtlasın.” şeklinde cevap verdi.

Öte yandan Ertuğrul Bey, Hanlı Pazar'ı Bahadır Bey, Ares ve Emir Saadettin'den kurtardı. Aynı zamanda yokluğunda Bahadır Bey ile iş birliği yapan ve Hanlı Pazar'ı devreden Dündar'ı Gündoğdu ve Sungurtekin'in yanına gönderdi. Aynı zamanda Dündar’a destek veren beyleri de beylikten kovdu.

Ares’in ise “Ertuğrul’un dönüşü her şeyi alt üst etti. Dahası en güçlü ortağımız Emir Sadettin, Konya’ya dönüyor. Bu işlerimizi zorlaştıracak ama bunun da altından kalkacağız. Ertuğrul, ona tuzak kuranın ben olduğumu bilmiyormuş gibi davrandı. Gerçekte bilip bilmediğiyle ilgili şüphelerim var. Dün gece kalede öldürülen askerler bu konudaki şüphelerimi arttırdı. Bu işin içinde Ertuğrul’un parmağı olabilir. Ertuğrul sadece güçlü bir savaşçı değil. Aynı zamanda zeki bir Türk beyi. Unutmayın, emir sadettin bile onunla baş edemedi. Türkleri yok etmenin yolu, Ertuğrul’u yok etmekten geçiyor. O zamana dek biz de zekice davranacağız. Gücümüzü toparlayana kadar tek muhatabımız Ertuğrul olacak. Dostluk elini geri çevirmeyeceğiz. Ama bir yandan da sezdirmeden etrafını çevireceğiz. O bize oyun oynuyorsa, biz de ona oyun oynayacağız” sözleri izleyicileri ekran başına kilitledi.

Sadettin Köpek'in “Ertuğrul ne yapıp edip tuzak meselesini çözecektir. Sonra da sultanımızın emriyle kaleyi zapt edecek. Bu ganimeti ona bırakamayız. Ertuğrul da benim yoluma girsin diye çok uğraştım. Lakin o hep burnunun dikine gitti. Hedefe giden yolda bana hep mani oldu. Lakin atık mani olmaması için ne gerekiyorsa kiminle iş birliği yapmam gerekiyorsa yapacağım. Ben bu topraklardan gitsem de onun kolunu kanadını kıracağım.” demesi büyük dikkat çekti.

Aynı zamanda dizinin son sahnesinde Ertuğrul Bey’e kılıç çeken Bahadır Bey’in oğlu Sancar, Uç Beyi olan Ertuğrul Bey’e kılıç çektiği için toyda yargılandı. Toyda konuşan Ertuğrul Bey’in “Ben ve Alplerim, tuzağa düştükten sonra kahpeler dört bir yandan saldırmışlar. Yokluğumda kervanları yağmalayıp, pazarın düzenini bozmuşlar. Aşımıza, işimize, huzurumuza göz dikmişler. Leş bulan sırtlan sürüsü gibi dört koldan saldırmışlar.” sözleri büyük heyecan yarattı. Ertuğrul Bey’in önderliğinde kurulan toyda Sancar cezalandırıldı ve sürgün edildi. Ertuğrul Bey, “seni bu topraklardan irademle sürgün ettim. Tez, atınla pusatını alıp bu topraklardan gidesin. Aksi halde bir daha seni bu topraklarda görürsem, kelleni almak için zerrece tereddüt etmem bilesin.” dedi.

Sancar'ın ceza almasının ardından Bahadır Bey, "Ertuğrul Bey! Oğlumu sürgün etmene müsade etmem. illa bir hata arayacaksan, pazarı bana satmayı kabul eden kardeşin Dündar'a ve beylerine bakacaksın." dedi. Ertuğrul Bey ise, "Ne kardeşim Dündar, ne de obamın beylerinin hatalarını hiçbir vakit yanlaırna kar komadım Bahadır Bey, komam da. Evvela, bana itaat edeceksin. Eğer itaat edersen, bu toprakları yurt tutmak için birlikte cenk ederiz. Aksi halde seni de obanı da Sancar Bey gibi bu topraklardan sürerim." dedi.

Bahadır Bey ise cevap olarak, "Beni ata obamdan etmek için toyumuza bile karıştın, bu mudur senin adaletin, bu mudur senin uç beyliğin? Siz de haksızlığa karşı duracağınıza zulme alkış tutarsınız." dedi. Ardından Ertuğrul Bey ve Bahadır Bey arasında sinirler gerildi.

Sadettin Köpek araya girerek, "Yeter artık, haddini bilesin. Haddini bilmezsen, hükmün Ertuğrul Bey'in pusatının ucunda olur. Sakın ola sabrımızı zorlamayasın. Ertuğrul Bey, bu toprakların uç beyidir; hüküm onundur. Onun sözü, devlet sözüdür, bilmez misin?" dedi. Ardından tüm beyler ve Bahadır Bey, Ertuğrul Bey'e biat etti.

Diriliş

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul 97. bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı

Diriliş 97. bölüm fragmanı

Diriliş yeni bölüm fragmanı