Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarşamba günleri TRT 1'de ekrana gelen ve yayınlanan her bölümüyle soluksuz izlenen Diriliş Ertuğrul'un 102. yeni bölümünde kıyamet kopuyor. Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanı dizinin hemen ardından yayınlandı. Ertuğrul Bey, gaza öncesi Ares ve Bahadır Bey'in tuzağına düşünce çok sayıda alp şehit oldu. Savaş hazırlıkları yağmalandı. Bahadır Bey de Çavdar Obası'nı ele geçirdi. Diriliş Ertuğrul 101. bölüm Ertuğrul Bey, için deyim yerindeyse hüsran oldu. İntikam yemini eden Ertuğrul Bey'in Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölümde ne yapacağını binlerce kişi merakla bekliyordu. Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm 2. fragmanının da yayınlanmasıyla heyecan tavan yaptı. Ertuğrul Bey'in Çavdar Obası'na baskını ve Bahadır Bey'in boynuna kılıcı sallamasıyla, "Bahadır Bey ölecek mi?" sorusu sorulmaya başlandı. İşte Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm 2. fragmanı ve detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 102. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN: ERTUĞRUL BEY HAREKETE GEÇİYOR

Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm 2. fragmanı, Ertuğrul Bey'in duasıyla başlıyor. Ertuğrul Bey'in duası şöyle; "Yarabbi, senin adaletin için cenk etmeye talibim. Rızan için çıktığım bu yolda beni Muzaffer eyle..."

Bahadır Bey'i kullanarak, Ertuğrul'a gaza öncesi ağır bir darbe vuran Ares'in durmaya niyeti yok. Hem gazayı önlemek hem de Türkleri civardan sürmek için saldırı planı yapan Ares'in yeni planı görülüyor.

ARES'İN YENİ TUZAĞI...

Ares, Karacahisar Kalesi Komutanı Kostas'la yaptığı konuşmada, "Bahadır'ı kullanarak Ertuğrul'u tuzağa düşüreceğim" diyerek, Ertuğrul'un Bahadır'a baskın yapmaya gideceği yolda tuzak düzenleyeceğinin mesajını veriyor.

Ertuğrul Bey, kaledeki gizli geçitten habersiz olduğu için Ares'i kaleye hapsettiğini düşünüyor. Bu nedenle Ares'in pusu atmak için çok büyük bir avantajı var.

BAHADIR, ARES'İN PLANINI BİLİYOR MU?

Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm 2. fragmanında Bahadır Bey'in sözleri dikkat çekiyor. Elinde bir mektup olduğu görünen Bahadır Bey keyifli bir şekilde "Ertuğrul'u öldürecekler." diyor. Bu mektup muhtemelen Karacahisar Kalesi Tekfuru Ares'ten geliyor. Bahadır Bey, kendisine saldırı hazırlığındaki Ertuğrul'a tuzak kurulmasından gayet memnun oluyor.

ERTUĞRUL BEY: İÇİMİZDE BİR HAİN KALMASA, BİN SOYSUZ BİZİ YIKAMAZ

Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm 2. fragmanında otağında konuşma yapan Ertuğrul Bey, ihanetlere dikkat çekiyor. Ertuğrul Bey yaptığı konuşmada, "İçimizde bir hain kalmasa, dışarıdaki bin soysuzun gücü bizi yıkmaya yetmez" diyor.

Daha sonra alpleri ile yola çıkan Ertuğrul Bey, Bizans alplerinin kurduğu pusunun ortasına düşer. Ertuğrul Bey, pusudan haberdar mı yoksa değil mi bilinmiyor ancak kuvvetli bir cenk sahnesi yaşanıyor. Ertuğrul Bey'in pusudan zararsız çıkması muhtemel.

ERTUĞRUL BEY: KANLA GELEN KANLA GİDER

Diriliş Ertuğrul son bölümde Çavdar Obası'nı ele geçiren Bahadır, Aslıhan'ı etkisiz hale getirmişti. Bahadır Bey, Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanında Turgut'u da ele geçirmişti. Çavdar Obası'nı kurtarmaya giden Ertuğrul Bey'in sözleri dikkat çekici; "Kanla gelen kanla gider..." Ertuğrul Bey, yaşananlar sonrası Bahadır'ın hain olduğunu anlar ve cezayı kesmeye gider

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 102 YENİ BÖLÜMDE BAHADIR BEY ÖLECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm 2. fragmanında en dikkat çeken sahne son saniyelerde görülüyor. Çavdar Obası'na giden Ertuğrul Bey ve alpleri Bahadır Bey'in otağında görülüyor. Konuşma sonrası Sancar'ın hançerini çektiği ve hamle yaptığı görülüyor. Ancak Bamsı hemen hamle yapıyor. Bahadır'da kılıcını çekerek hamle yapacakken Ertuğrul Bey, Bahadır'ı etkisiz hale getiriyor.

"Ertuğrul Bey, "Şimdi sıra düşmanın kellesini almaya geldi" şeklinde bir konuşma yapıyor. Bu sahnede Bahadır Bey'e diz çöktürmüş Ertuğrul Bey, Bahadır Bey'in boynuna kılıcı sallıyor. "Bundan sonra sıra düşmana geldi" sözleri Ares için söyleniyor. Çünkü Ertuğrul Bey, Bahadır'ı kastetseydi hain derdi. Ertuğrul Bey'in sözleri Bahadır Bey'i öldürdü olarak yorumlanabilir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 102. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanı;

Ertuğrul Bey'in gazadan geri adım atmayacaklarını belirttiği sözlerle başlıyor. Ares ve Bahadır'ın tuzağına düşen Ertuğrul Bey, "Hiçbir tuzağın, hiçbir kahpeliğin bizi fetih yolundan döndüremeyeceğini görecekler" sözleriyle her ne pahasına olursa olsun Karacahisar'ı fethedeceklerinin mesajını veriyor.

TURGUT ALP ÖLECEK Mİ? ASLIHAN HATUN'UN SONU NE OLACAK?

Fragmanın ikinci karesi ise deyim yerindeyse izleyiciyi can damarından vuruyor. Turgut Alp, Bahadır Bey'e esir düşmüş ve Bahadır Bey, Turgut'un boynuna kılıcı dayamış. Bu sahne sonrası binlerce kişi "Turgut Alp ölecek mi?" sorusunun cevabını merakla bekliyor. Turgut'un eşi Aslıhan da Sancar tarafından etkisiz hale getirilmişti. Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanında Aslıhan Hatun, Bahadır Bey'in huzuruna çıkarılıyor. Bahadır Bey, "Bana itaat et ki ikinizin yaşamasına da izin vereyim" sözleriyle Aslıhan'a teklifte bulunuyor. Aslıhan, bu teklifi kabul etmemiş olacak ki, Sancar, Aslıhan'ın boynuna hançeri dayıyor, o sırada yüzü gösterilmeyen ancak Turgut Alp olabileceği tahmin edilen bir kişiye doğru kılıç hamlesi yapılıyor. "Turgut Alp ölecek mi, Aslıhan Hatun'un sonu ne olacak, Ertuğrul Bey, Çavdar Obası'nı kurtarabilecek mi?" Bu sorular, Diriliş Ertuğrul 102. bölümde cevap bulacak.

ARES: İTİBARINI YERLE BİR ETTİM

Fragmanda Titan'ın Karacahisar Kalesi'ne döndüğü görülüyor. Samsa ve onlarca alpi şehit ederek, savaş için hazırlanan mancılıkları da yakan Titan kaleye büyük bir başarıyla dönüyor. Ertuğrul'a gaza öncesi çok büyük darbe vuran bu hamle sonrası Ares'in çok keyifli olduğu görülüyor. Ares, "Türk obalarının gözündeki itibarını yerle bir ettim" diyerek Ertuğrul'a ssavaş öncesi psikolojik olarak da büyük bir darbe vurduğunu belirtiyor.

ŞEHİTLERİN YASI TUTULUYOR

Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde Samsa önderliğinde, mancılık yapımında görevli olan alpler Bahadır ve Ares'in işbirliği sonrası Titan'ın pusu kurmasıyla şehit oldu. Şehit olan alplerin cenazeleri Kayı Obası'na getiriliyor. Obada büyük üzüntü ve yas hakim. Ahalinin üzüntüsünü, Ertuğrul Bey, " Şehitlerimizin her bir damla kanı bu toprakları perçinlememize vesile olacaktır" şeklindeki konuşmasıyla teselli etmeye çalışıyor. Ertuğrul Bey'in bu konuşması halkın yeniden gazaya odaklanması içinde önemli.

VE BÜYÜK CENK BAŞLIYOR

Ertuğrul Bey ve alpleri dört nala bir yere gidiyorlar. Daha sonra ise Bizans askerleri ile Kayı alpleri arasında yaşanan bir cenk sahnesi görünüyor. Ancak fragmanda anlaşıldığı kadarıyla Bizans askerleri, kayı alplerine yine pusu atıyorlar. Ancak alpler hazırlıklı gibiler ve cenk sahnesi nefesleri kesecek gibi görünüyor.

ERTUĞRUL: COŞKUN BİR SEL GİBİ DÜŞMANLARIMIZIN ÜZERİNE AKACAĞIZ

Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanı Ertuğrul Bey'in konuşmasıyla bitiyor. Ertuğrul Bey yaptığı gaza konuşmasında, "Düşmanlarımız tuzak kurarak bizi durdurmak ister lakin, coşkun bir sel gibi onların üzerlerine akacağız" diyerek saldırı vaktinin geldiğini belirtiyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Diriliş Ertuğrul 101. bölümde Ertuğrul Bey gaza için, civardaki tüm Türkmen Beylerini Hanlı Pazar'da kurduğu toyda topladı. Bahadır Bey'in, Çavdar Obası'nı bir hileyle ele geçirmesinden çekinen Ertuğrul Bey, Turgut Alp ve Aslıhan Hatun'un yanında Bahadır Bey'ide getirmesini emretti. Turgut Alp ve Aslıhan Hatun, Bahadır Bey'e durumu anlattı. Bahadır Bey, Ertuğrul'un ve Turgut Alp'in güvenini kazanmak için gazaya destek vereceğini bildirerek yeni planını hayata geçirmeye karar verdi.

BAHADIR BEY'DEN BÜYÜK OYUN

Toyda, Ertuğrul Bey'in güvenini kazanmak ve dikkatleri üzerinden atmak isteyen Bahadır Bey, daha önce Sulta Alaaddin'in yanında birçok kale fethettiğini dile getirerek mancılık yapmak gerektiğini belirtti. Projesini Ertuğrul'a veren Bahadır Bey, mancılık aletlerinin yapımı için görev istedi. Bahadır'ın planını mantıklı bulan Ertuğrul Bey, mancılık için Bahadır'ı görevlendirdi.

BAHADIR BEY'LE ARES'İN İTTİFAKI

Bahadır Bey' yine de güvenemeyen Ertuğrul Bey, güvendiği alplerinden Samsa öncülüğünde bir grubu Bahadır'ın yanında görevlendirdi. Mancılık alanına giderken Bahadır'ın yolunu kesen Titan, Ares'in iş birliği teklifini iletti. Bahadır, Titan'a mancılık çalışması yapılacak yeri gösterdi. Samsa, Bahadır'dan gözünü ayırmasa da Bahadır, zekasıyla hiçbir şey belli etmemeyi başardı.

TİTAN SALDIRIYOR, SAMSA ALP ÖLDÜ

Mancılık aletlerinin hazırlandığı alana pusu atan Titan öncülüğündeki Bizans askerleri, alpleri gafil avladı. Hazırlıksız yakalanan alplerin birçoğu şehit olurken, Bahadır Bey olay yerinden kaçtı. Bunu gören Samsa, ihaneti anladı. Canı pahasına son ana kadar savaşan Samsa, Titan tarafından öldürüldü.

ATSIZ BEY YAKALANDI

Tüccar Niko kılığında kalede istihbarat toplayan ve ERtuğrul'a bilgi veren Atsız Bey, Karacahisar'ın gizli bir çıkışı olduğunu, alplerin pusuya düşürüleceğini öğrendi. Ertuğrul'a haber vermek için plan yapan Atsız Bey, devriye atan askerlerce yakalandı. Ares'e götürülen Atsız Bey kurtulabilecek mi büyük merak konusu.

ERTUĞRUL KALEYİ KUŞATTI AMA...

Ertuğrul Bey, civar obadaki beylerinde desteğiyle kaleyi abluka altına aldı. Giriş ve çıkışları tutan Ertuğrul Bey, destek gelecek yerlere de pusu kurdu. Savaş geleneğinden ötürü keleyi teslim etmesi için Ares'e Bamsı'dan haber gönderen Ertuğrul Bey, Ares'in olumsuz yanıtıyla karşılaştı. Ares'in çaresiz olduğunu sanan Ertuğrul Bey büyük yanılgı içinde. Karacahisar'ın ormana açılan gizli bir kapısı var ve bu sayede Ares ve askerleri kaleye giriş çıkış yapabiliyorlar. Ertuğrul ve alplerini kuşatarak büyük bir yenilgi tattırmak isteyen Ares'in planını Ertuğrul Bey bozabilecek mi?

Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölümüyle 17 Oca 2018 Çarşamba saat 20.00'da TRT1 ekranlarında başlayacak

Diriliş Ertuğrul

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Diriliş Ertuğrul Yeni Bölüm

diriliş ertuğrul 102. bölüm

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı

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