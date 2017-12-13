Diriliş Ertuğrul 99. yeni bölüm fragmanı, geçen hafta çarşamba günü yayınlanan 98. bölümün ardından izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Son bölümün üstünden neredeyse 1 hafta geçmesine karşın yeni bölüm fragmanının yayınlanmamasıyla ilgili olarak Diriliş Ertuğrul ekibinden Twiter'dan bir açıklama gelmiş, dizinin platosunda çıkan yangın nedeniyle yeni bölümün yayınlanyacağı paylaşılmıştı.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Diriliş Ertuğrul ekibinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, önceki hafta sette çıkan yangının çekim koşullarını zorlaştırıldığı ve bu yüzden yeni bölüme bir hafta ara vermek durumunda kalındığı belirtildi.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Ekibin Twitter'dan yayınladığı açıklamada Diriliş Ertuğrul 99. yeni bölümün 20 Aralık Çarşamba günü yayınlanacağı da ifade edildi.
TRT 1'DEN HEYECANLANDIRAN DİRİLİŞ ERTUĞRUL PAYLAŞIMI
Yangın nedeniyle yeni bölümü iptal edilen Diriliş Ertuğrul'un izleyicisi habere çok üzülse de TRT 1'in sosyal medya hesabından sevindirecek bir haber geldi. Diriliş Ertuğrul özel bölümüyle 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:08İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
06:256 Mantı
07:301'de Bugün
07:40Yeşil Deniz
10:101'de Bugün
10:20Beni Böyle Sev
12:45Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:301'de Bugün
14:40Bir Yastıkta Kocayalım
16:30Seksenler
18:55Hava Durumu
19:00Ana Haber
19:55Doğrusu Ne?
20:00Diriliş "Ertuğrul"
23:30Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00Yeşil Deniz
02:50Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
04:051'de Bugün
04:15Bir Yastıkta Kocayalım
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