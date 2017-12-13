Diriliş Ertuğrul 99. yeni bölüm fragmanı, geçen hafta çarşamba günü yayınlanan 98. bölümün ardından izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Son bölümün üstünden neredeyse 1 hafta geçmesine karşın yeni bölüm fragmanının yayınlanmamasıyla ilgili olarak Diriliş Ertuğrul ekibinden Twiter'dan bir açıklama gelmiş, dizinin platosunda çıkan yangın nedeniyle yeni bölümün yayınlanyacağı paylaşılmıştı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Diriliş Ertuğrul ekibinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, önceki hafta sette çıkan yangının çekim koşullarını zorlaştırıldığı ve bu yüzden yeni bölüme bir hafta ara vermek durumunda kalındığı belirtildi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekibin Twitter'dan yayınladığı açıklamada Diriliş Ertuğrul 99. yeni bölümün 20 Aralık Çarşamba günü yayınlanacağı da ifade edildi.

TRT 1'DEN HEYECANLANDIRAN DİRİLİŞ ERTUĞRUL PAYLAŞIMI

Yangın nedeniyle yeni bölümü iptal edilen Diriliş Ertuğrul'un izleyicisi habere çok üzülse de TRT 1'in sosyal medya hesabından sevindirecek bir haber geldi. Diriliş Ertuğrul özel bölümüyle 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:08İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

06:256 Mantı

07:301'de Bugün

07:40Yeşil Deniz

10:101'de Bugün

10:20Beni Böyle Sev

12:45Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:301'de Bugün

14:40Bir Yastıkta Kocayalım

16:30Seksenler

18:55Hava Durumu

19:00Ana Haber

19:55Doğrusu Ne?

20:00Diriliş "Ertuğrul"

23:30Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00Yeşil Deniz

02:50Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

04:051'de Bugün

04:15Bir Yastıkta Kocayalım

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