Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 personel alımı için harekete geçti. "Diyanet personel alımı 2018" ve Diyanet bünyesine alınacak 9 bin 500 personelin nasıl alınacağı en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

9 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

İşte merak edilen soruların cevabı:

Diyanet İşleri Başkanlığının Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım pozisyonlarına 9 bin 500 sözleşmeli personel alınacağı bildirildi.

KPSS SIRALAMASI ESAS ALINACAK

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, 4-B sözleşmeli personeller, KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak sınav sonucuna göre istihdam edilecek.

DİKKATE ALINACAK KPSS PUAN TÜRLERİ

Başvurularda KPSS puan türlerinden, lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, orta öğretim mezunları için KPSSP122 esas alınacak.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer hususlar, Başkanlık tarafından daha sonra ilan edilecek.