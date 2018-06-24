Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Diyarbakır 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Diyarbakır 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 81.46 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:13 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 37.1 … Diyarbakır 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Selahattin Demirtaş: 171.911 oyla yüzde 62.05 - Recep Tayyip Erdoğan: 82.575 oyla yüzde 29.80 - Muharrem İnce: 16.651 oyla yüzde 6.01 - Meral Akşener: 3.007 oyla yüzde 1.09 - Temel Karamollaoğlu: 2.578 oyla yüzde 0.93 - Doğu Perinçek: 346 oyla yüzde 0.12 aldı.



Diyarbakır 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Selahattin Demirtaş: 171.911 oyla yüzde 62.05Recep Tayyip Erdoğan: 82.575 oyla yüzde 29.80Muharrem İnce: 16.651 oyla yüzde 6.01Meral Akşener: 3.007 oyla yüzde 1.09Temel Karamollaoğlu: 2.578 oyla yüzde 0.93Doğu Perinçek: 346 oyla yüzde 0.12

Milletvekili genel seçime yüzde 81.93 oranında katılımın sağlandığı Diyarbakır il genelinde sandıklar saat 20:13 itibarıyla yüzde 33.4 oranında açıldı. 2018 Diyarbakır milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 59.012 oyla yüzde 24.05 - Millet İttifakı: 15.303 oyla yüzde 6.24 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Diyarbakır milletvekili seçim sonuçlarına göre HDP: 157.178 oyla yüzde 64.04 - AK Parti: 55.635 oyla yüzde 22.67 - İYİ Parti: 6.668 oyla yüzde 2.72 - CHP: 5.302 oyla yüzde 2.16 - MHP: 3.377 oyla yüzde 1.38 - SP: 3.333 oyla yüzde 1.36 oy aldı.



Saat 20:13 itibarıyla 2018 Diyarbakır milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 59.012 oyla yüzde 24.05Millet İttifakı: 15.303 oyla yüzde 6.24HDP: 157.178 oyla yüzde 64.04AK Parti: 55.635 oyla yüzde 22.67İYİ Parti: 6.668 oyla yüzde 2.72CHP: 5.302 oyla yüzde 2.16MHP: 3.377 oyla yüzde 1.38SP: 3.333 oyla yüzde 1.3616 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…