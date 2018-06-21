Diyarbakır CHP milletvekili aday listesi

27. Dönem Genel Seçim milletvekili adayları belli oldu. 24 Haziran 2018, Pazar günü yapılacak seçimlerde Diyarbakır CHP milletvekili adayları açıklandı. İşte CHP'nin Diyarbakır Milletvekili listesi...

Diyarbakır Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayları

S. NO ADI CUMHURİYET SOYADI HALK PARTİSİ ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 MAHMUT AZİZ USAL YÜKSEK MİMAR 2 TURGUT KILIÇ YÜKSEK EMEKLİ BANKACI 3 MEHMET ŞERİF DOĞRU YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR 4 AHMET ÖZGÜVERCİN YÜKSEK İKTİSATÇI 5 BERİVAN ALABALIK YÜKSEK VETERİNER 6 HEBUN KAPLAN ORTA SERBEST/ÖZEL 7 DENİZCAN EŞİYOK ORTA SERBEST/ÖZEL 8 EMRAH ANLI ORTA SERBEST/ÖZEL 9 GÜLAY EMRE ORTA İŞ İNSANI 10 UMUT YETİŞSİN ORTA SERBEST/ÖZEL 11 ABDURRAHMAN BERAT AKTAŞ ORTA SERBEST/ÖZEL 12 BEHİYE KÜDEN ORTA EV HANIMI

Kimler seçmen olamaz?



a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405, 406 ve 407. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler (4721 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen maddeleri uyarınca, haklarında kısıtlılık kararı verilenlere ilişkin listenin, vesayet ad defterleri ve UYAP kayıtları esas alınmak suretiyle hazırlanıp gönderilmesinin ilçe seçim kurullarınca vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemelerinden istenmesi ve SEÇSİS'e girilmesi gerekmektedir.),

b) Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sistemi'nde yer almayanlar 5490 sayılı Kanun'un 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde "Adres Beyan Formu"nu (Form A) doldurmadıkları sürece,

c) İzinli olsalar bile silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil),

d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler, listelere yazılamazlar.