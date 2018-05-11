Diyarbakır'da Fenerbahçe ile TM Akhisarspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali kente canlılık getirdi. Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre, maç için binlerce taraftar Diyarbakır’a akın ederken, otellerde yer kalmadı. Taraftarlar maç öncesi kentin tarihi yerlerini gezdi. Sur İlçesi’ndeki kuru yemişçi İbrahim Yalaz hem ikram etmek, hem de satmak için ‘Fanatik çekirdek’ hazırladı. Yalaz, kabak çekirdeğini pastalarda kullanılan gıda boyası ile Fenerbahçe’nin renkleri olan Sarı-Lacivert ve TM Akhisarspor’un renkleri olan Yeşil-Siyah’a boyatarak taraftarın beğenisine sundu.

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