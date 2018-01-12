Diyarbakır'da, geçen yıl Kurban Bayramı sabahı ablası 22 yaşındaki Hüda Nur P.'yi dedesinin tabancasıyla vurarak öldüren 17 yaşındaki Ö.F.P.'nin, ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Duruşmada son sözleri sorulan anne F.P. ve baba S.P., kızlarını öldüren oğullarından şikayetçi olmadıklarını söylerken, sanık Ö.F.P. gözyaşları içinde olayın yanlışlıkla meydana geldiğini söyledi.
DHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 14 Eylül 2016 günü, ailesiyle birlikte Kurban bayramı ziyareti için dedesinin evine giden Ö.F.P., evde bir kanepe altında bulunan ruhsat silahı alarak, bahçeye indi. Ö.F.P., bahçede ablası Hüda Nur Peker ile tespit edilemeyen bir nedenle tartıştı. Ttartışma sırasında şüphelinin ablasına silahla 5 el ateş etti. Biri ensesine olmak üzere 3 kurşunla yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede 20 Eylül günü hayatını kaybetti. Şüpheli olaydan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin soruşturma aşamasında iki farklı ifade verdiğini belirten savcı, ifadeler arasında çelişki bulunduğunu kaydetti. Savcı, Ö.F.P.'nin öldürme kastıyla ablasına 5 el ateş ettiğini belirterek, 'Kardeşi kasten öldürmek' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
"ABLAMI ÇOK SEVİYORDUM"
İddianamenin kabul edilmesinin ardından Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamanın son duruşması yapıldı. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşmada son sözleri sorulan anne F.P. ve baba S.P., oğullarından şikayetçi olmadıklarını, olayın kaza sonucu meydana geldiğini belirterek, Ö.F.P.'nin tahliyesini ve beraatini istediler. Daha sonra son sözleri sorulan sanık Ö.F.P. gözyaşları içinde verdiği ifadesinde, "En acı olayı zaten yaşadım. 461 gündür tutukluyum. Psikolojik olarak kötüyüm. Ölen kardeşimi çok seviyordum. Ben bilerek yapmadım, kaza ile oldu"dedi.
ÖMÜR BOYU HAPİS
Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, sanık Ö.F.P.'yi önce 'Kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme, Ö.F.P.'nin cezası ömür boyu hapise çevirdi. Sanığı 'ruhsatsız silah taşıma'suçundan 10 ay hapis ve 500 lira para cezasına çarptıran mahkeme, sanığın yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığı için bu cezanın ertelenmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
"SEVGİ, ONUN İÇİN ÖLEBİLMEKTİR"
Olayda hayatını kaybeden Hüda Nur Peker'in, 2011 yılında eğitim gördüğü okulun dergisine 'Sevgi' başlıklı bir şiir yazdığı ortaya çıktı. Hüda Nur Peker'in 12'nci sınıf öğrencisi olduğu dönemde yazdığı şiirin bir bölümü şöyle;
"Sevgi
Onun için ölebilmektir
Delirmek, çıldırmak heyecanlanmaktır adını duyunca
Karşı çıkmaktır bazen en yakınına bile
Onun üstüne kimseyi tanıyamamaktır
Laf konduramamaktır
Her şeyiyle sevebilmek
Her şeyiyle kabullenebilmektir sevgi..."
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