Çocuklar süs havuzlarında serinliyor

Haziran aynın son günlerinden itibaren Diyarbakır'da etkisini artıran kavurucu sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji 15'nci Bölge Müdürlüğünun verilerine göre kentte hava sıcaklığı 42 derece olurken, kent merkezindeki bazı termometrelerde ise sacıklık 52 dereceyi gösteriyor. DHA'nın haberine göre, bunaltıcı sıcaktan etkilenenler serinlemek için havuzlar ve gölgelik alanları tercih ederken, çocuklar Sur İlçesi'ndeki Anzele Parkı'na adeta akın etti. Çok sayıda çocuk, parkta bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalışırken, yüksek noktalardan süs havuzuna atlayan çocukların tehlikeli su oyunları da kameralara da yansıdı. Aşırı sıcaklara dayanamayan bazı vatandaşlar ise, tarihi surların gölgesine sığınarak serinlemeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise serin buldukları yerlerde uyudukları görüldü.





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