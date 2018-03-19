Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği, "kupa finali" sevinci yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün kenti ziyaretinde, "Türkiye Kupası'nın 9 Mayıs 2018 tarihindeki final karşılaşması inşallah Diyarbakır'da, bu stadımızda yapılacak.Takımlarımızı iyi ağırlayacağınıza, şu salondaki coşkunuz, sevginiz ve centilmenliğinizle ülkemize tarihi bir final maçı yaşatacağına inanıyorum." ifadelerini kullanmasının ardından Diyarbakır'da 18 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası Final maçına ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı hakim.

9 Mayıs'taki final maçı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Kayapınar ilçesinde 150 milyon liraya bütçe ile yaptırılan 33 bin seyirci kapasiteli "engelli dostu" statta oynanacak.

Yüzde 98'i tamamlanan ve 158 bin metrekare alanda UEFA ve FIFA standartlarında hizmet verecek stat, final maçıyla hizmete açılmış olacak.

Konfor açısından Türkiye'nin sayılı stadyumları arasında yer alan 6 katlı tesisin dış cephe kaplaması ile çim serme işlemleri tamamlandı.

Skorboard, restoran, kafeteryalar, VIP salonları, basın tribünü, otopark, seyirci ve sporcu girişi gibi alanları en uygun şekilde tasarlanan ve alttan ısıtmalı olacak stadyumda, 306'sı engelli aracı olmak üzere 2 bin 340 araç kapasiteli park yeri bulunacak. Kendileri için ayrılan yerlere araçlarını park edecek engelliler, 21 asansörü kullanarak istedikleri katta karşılaşmaları izleyebilecek.

"DİYARBAKIR'IN TANITIMINA BÜYÜK KATKI YAPACAK"

AA'da yer alan habere göre Güneydoğu Spor Yazarları Derneği Başkanı Yılmaz Bay yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da bölgenin en modern stadyumunun yapılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduklarını söyledi.

Bay, 18 yıl önce Diyarbakır'da oynanan Galatasaray-Antalyaspor final maçının o dönem şehre büyük katkı sunduğunu anımsatarak, söz konusu maç için bölgeden binlerce kişinin Diyarbakır'a geldiğini ancak seyirci kapasitesinin düşüklüğü dolayısıyla içeri giremediğini hatırlattı.

"Aynı heyecanı yeniden yaşayacağız." diyen Bay, şöyle devam etti:

"Son dönemde terör olayları dolayısıyla çok zor süreçten geçtik. Bu organizasyon kente büyük moral olacak, insanlar mutlu olacak. Diyarbakır'ın modernleşen yüzünün tanıtımına büyük katkı yapacak. O gün burada büyük olasılıkla 3 büyüklerden ikisi karşılaşacak. Diyarbakır'ın ve modern stadın tanıtımına büyük katkı sunacak. Hem ekonomik hem de sosyal anlamda Diyarbakır'a ve bölgeye büyük katkı sunacak."

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Şehirdeki herkesin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın final maçı müjdesini konuştuğunu vurgulayan Bay, "Cumhurbaşkanımızın final maçı müjdesi bizi çok mutlu etti, heyecanlandık. Cumhurbaşkanımıza bu jesti dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"YILLARDIR DİYARBAKIR FİNAL MAÇINA HASRETTİ"

Diyarbakır 2. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Asur Gençlik Spor Kulüp Başkanı Cihan Kayaalp, Diyarbakır'ın nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasını gençlerin oluşturduğunu belirterek, bu nedenle spor müsabakalarının şehir için büyük önem taşıdığını söyledi.

Gençleri terör ve uyuşturucu belasından korumanın en iyi yönteminin onları spora yönlendirmek olduğuna işaret eden Kayaalp, "Gençlerin hepsi futbola büyük ilgi duyuyor. Güzide 2 kulübümüzü kentimizde ağırlayacağımız için çok sevinçliyiz. Bu organizasyon Diyarbakır'a büyük katkı sunacak. Yıllardır Diyarbakır final maçına hasretti. Cumhurbaşkanımıza ve TFF'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DİYARBAKIR'I BİZ DE ONU ÇOK SEVİYORUZ"

İşletmeci Ömer Arıca, kupa finalinin Diyarbakır'da oynanacak olmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'a verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi.

Şehirde 2 yıl önce terör saldırıları nedeniyle yaşanan sıkıntıların güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde sona erdiğini, şehirde huzur ve güvenliğin hakim olduğunu ifade eden Arıca, final maçının aynı zamanda kentin tanıtımına da büyük katkı sunacağını belirtti.

2000 yılında Galatasaray ile Antalya arasında final maçının oynandığı gün Diyarbakır'ın binlerce kişiyi ağırladığını vurgulayan Arıca, "Terörden büyük mağduriyet yaşamıştık. Ancak artık huzur içerisinde yaşıyoruz. Olay yok. Gece yarısına kadar rahatlıkla dolaşıyoruz. Maç için gelecek binlerce kişi kente ekonomik ve sosyal anlamda katkı sunacak. Cumhurbaşkanımız Diyarbakır'ı, biz de onu çok seviyoruz." şeklinde konuştu.

2000 YILINDA KUPAYI GALATASARAY KAZANMIŞTI

3 Mayıs 2000'de Galatasaray ile Antalyaspor arasında Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi eşitlikle biten maçı uzatmalarda bulduğu gollerle kazanan Galatasaray, 38. Türkiye Kupası'nın sahibi olmuştu. O dönem Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü Fatih Terim yapıyordu.

Ziraat Türkiye Kupası 2017-2018 sezonu final maçına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, daha önce Eskişehir'de yapılacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının, 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da oynanmasının kararlaştırıldığı anımsatılarak, şu ifadelere yer verilmişti:

"3 Ağustos 2017'de yapılan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir, Süper Kupa'nın da Konya'da oynanması planlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak son dönemdeki gelişmeler doğrultusunda; ülkemizin ne denli güçlü ve güvenli olduğunu göstermenin en iyi yolunun başta futbol olmak üzere, önemli spor organizasyonlarının özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan kentlerimizde yapılmasının önemi ortaya çıktı. TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede ülkemizdeki tüm organizasyonların güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini tüm dünyaya göstermek için Ziraat Türkiye Kupası finalinin tamamlanma aşamasında olan Diyarbakır Yeni Stadı'nda oynanmasına karar verdi."