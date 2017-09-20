Diyarbakır'ın ilk salça fabrikasında 50 kişi istihdam sağlıyor

9 | 19

Fabrikada çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız, "Daha önce batıda inşaatlarda çalışıyorduk ama şimdi evimize yakın yerde çalışmak kadar mutluluk verici bir şey yok. Bu imkanı sağlayan devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu.