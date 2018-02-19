Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nin istinat duvarı sabaha saatlerinde çöktü.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nin istinat duvarının çökmesine ilçede 2 gündür etkili olan sağanak neden oldu.

DHA'nın haberine göre çökme duvarın Hastane Caddesi üzerindeki bölümünde, saat 06.30 sıralarında meydana geldi . Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, çöken duvarının onarımı için çalışma başlatıldı. Yıkılan duvarın etrafına tedbir amaçlı güvenlik şeridi çekildi.

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