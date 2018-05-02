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Diyarbakır'da 16 bin 847 konutun inşasına başladıklarını ve bu konutların 14 bin 123'ünü tamamlayarak vatandaşa teslim ettiklerini aktaran Turan, "Diyarbakır'da ayrıca, 2 aile sağlığı merkezi, 9 cami, 7 hastane, 5 kamu hizmet binası, 26 okul, 3 sağlık ocağı, 4 spor salonu ve 17 ticaret merkezi uygulaması başlattık. Kadim şehrimiz Diyarbakır'da 2 milyar 764 milyon liralık yatırım yaptık. Yatırımlarımız şehrimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.