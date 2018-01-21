Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Baldede, aç kalarak kilo vermeye çalışanların sorunlarla karşılaşabileceğini belirterek, diyet yapacakların uzmanlara danışmasını önerdi.

İHA'nın haberine göre; Diyetisyen Tuğba Baldede, aç kalınarak yapılan diyetlerin yanlış olduğunu söyleyerek, "Vücut çok az beslenildiğinde ya da hiç beslenilmediği zaman, bir süre sonra kendi yapısından bu ihtiyacı karşılayacaktır. Bu da tartıda bir düşüşe neden olacaktır. Bu düşüş ilk önce bizi mutlu edecektir ama daha sonra mutsuz bir sona neden olacaktır. Bu kaçınılmazdır çünkü ilk önce verdiğimiz kilolar sonrasında fazlasıyla geri dönecektir. Bunu yaşayan hastalarımız biliyor. Biz aç kalarak bir nevi vücudu Survivor'a sokmuş oluyoruz. Yani vücuda az besin geldiği zaman vücut ben bunu depolamalıyım diye düşünüyor. Gelen az besini yağ olarak depolama başlıyor. Böylece hem yağ oranımız artıyor hem de metabolizmamız yavaşlamaya başlıyor. Aslında en kötü durumlardan biri de metabolizmanın yavaşlaması. Çünkü metabolizma yavaşladıktan sonra siz kilo alımına açık duruma geliyorsunuz. Yani vücut o dönemde gelen besinler az geldiği için kendi hızını düşürüyor ve sonrasında siz normal beslenme düzeyine geçtiğiniz zaman aynı metabolizma hızınız olmadığı için kilo almaya başlıyorsunuz. Bunlar zaten sözde zayıflama diyetleri olarak adlandırıyoruz. Çünkü aç kalınarak diyet olmaz. Doğru bir diyet sizi doyurucu ve sağlık problemi yaşatmayan bir diyet olur. Çünkü biz diyetlerimizi kan tahlillerine, kişinin vücut yapısına, yağ kas oranına, boyu, yaşı hatta yaşam tarzına göre ayarlıyoruz. O yüzden diyet kişiye özeldir" ifadelerini kullandı.



"DİYET KİŞİYE ÖZELDİR"

Diyet yapacak kişilerin uzmanlara danışması gerektiğini kaydeden Diyetisyen Baldede, "Sözde zayıflama diyetlerinde yani obezite gittikçe artıyor ve bu kilo verme konusuna rağbette gittikçe artıyor. Bu işi uzmanı da yapıyor uzmanı olmayanda yapıyor maalesef. O yüzden internet üzerinde bir sürü yanlış diyetler var. Tek öğün diyetleri, bir elma iki yoğurt yiyin gibi diyetleri var. Bunlar çok yanlış. Çünkü kilo vermek bir yana sağlığımızdan olabiliriz. Bizim için tüm değerler önemli. Bir bayan geldiği zaman demir eksikliği varsa ona uygun besinler gerekirse takviye edilmesi çok önemli. Diğer türlü internet çıktısından alabileceğiniz bir diyetin hiçbir geçerliliği yoktur. Çünkü diyet kişiye özeldir. Benim önerim sadece diyetisyene gitmeniz. Çünkü biz sadece bunun eğitimini alıyoruz ve diyetleri size göre yazıyoruz. Diğer türlü yapıldığı zaman sağlık problemi yanı sıra başarısızlık hissi geliyor. Artık gelen hastalarımız, danışanlarımız birçok kişiye gitmiş ve artık ruhen yorgun oluyorlar. Başarısız olan siz değilsiniz, başarısız olan diyet. Çünkü uzmanı tarafından yapılmadığı zaman başarısız olması kaçınılmaz. Benim tavsiyem bir beslenme uzmanına gitmeniz. Çünkü diğer türlü yapacağınız diyetler hem zayıflamanıza engel olacaktır hem de sağlığınıza engel olacaktır" diye konuştu.



"AĞIR DİYETLER ATAKLARA DA NEDEN OLABİLİR"

Yapılan yanlış diyetlerin bazı sorunlara neden olabileceğini dile getiren Baldede şöyle konuştu: "Yapacağınız ağır diyetler, az besin tüketerek yapacağınız diyetler ataklara da neden olabilir. Ataklar insülin direncinin düşmesi sonucu oluşuyor. Yani şeker dengemiz bozuluyor ve bir süre sonra kendinizi bir tatlının başında bulabiliyorsunuz. Bu yönden de çok önemli. Çünkü diyet size göre olmadığı için ve şeker dengenizi sağlayamadığı için sizde başarısızlık hissedip kendinizi yemeğin başında bulup tekrardan çok fazla kilo alıyorsunuz. Bunların sebebi diyetin size, sizin kilonuza ait olmamasından kaynaklanıyor."

diyet

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER