Diyete başlamak için ne bekliyorsunuz?

Yediğimiz her şey önemli! Attığımız her adım gibi. Her vitamin, mineral ve aralarındaki denge sağlığımızı etkiliyor. Bebekliğin sağlıklı geçmesi, bağışıklık sistemi güçlü bir çocuk olmak, zekâ, ergenlikte sorun çıkmaması, hamilelik döneminin güçlü geçmesi, yetişkinlik döneminde mümkün olduğunca az hastalanmak hatta hiç hastalık geçirmemek, 40 yaş sonrasında hâlâ genç, fit ve dinç hissetmek, 50 yaş sonrasında arkadaşlarınız kutu kutu ilaç almaya başladığı halde sizin iyi hissediyor olmanız, rahat bir yaşlılık geçirmek, güzel bir ihtiyarlık... Hepimizin isteği bu! Peki bu kadar basit mi?

ZARARIN NERESİNDEN DÖNSEN KÂRDIR

Bu cümlenin yerine aslında olanları yani eşimizin, dostumuzun, komşumuzun başına gelenleri yazsak böyle sağlıklı ve kaliteli yaşamın herkeste olmadığını anlarsınız. Peki bunun bizim elimizde olduğunu hâlâ bilmiyor muyuz? Evet! Hâlâ değiştirebileceğimizi, daha iyi olabileceğimizi yeterince bilmiyoruz. Beslenme bilinci çocukken başlar. Yetişkin olduklarında insanlar “A man, artık bu saatten sonra kim uğraşacak?” deyip geçiştiriyorlar. Halbuki, zararın neresinden dönsen kâr!

MİNİK ADIMLAR HAYATI ETKİLER

Sen! Her gün sadece fast food yiyen ve “Aman nasıl olsa yaşlanınca sadece fasulye yemek zorunda kalacağız” diyen arkadaşım, evet sen! “Aman 2 lokma hamur işi yesem ne olacak ki? Benim şekerim hep yüksek zaten” diyen teyzem, sen! “Çocuk bu, aç kalamaz, şimdilik çubuk krakerlerle geçiştirsin, sonra yer” diye üşenen anne, sen! “Bu akşam da böyle olurversin, şimdi nereden bulayım ben sağlıklı yemek?” diyen ve her gün ekmek arası döner yemeyi alışkanlık haline getiren esnaf amca, sen! Yapmayın! Yapmayın işte! Unutmayın; minik minik adımlar sizin tüm hayatınızı etkileyecek.



SAĞLIKLI MÖNÜ



Diyet yapanlar için balık ideal ama ızgara balık ve salata dışında seçenek yok gibi geliyor. Balık haftada 2-3 kez yenmesi gereken en sağlıklı besinlerden biri. O kadar değerli ki “Ben her gün yerim” diye sürekli yazıyor ve paylaşıyorum. Çünkü tüketim çok az. Paylaşım yapmak ve balıktan bahsetmek bile tüketimi artırmak için iyi bir destek.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR



Kendi vücudunuza iyi bakmak yapmanız gereken ilk şey! Kendine iyi bakan biri etrafına da iyi bakar, ailesine, işine... Siz de böyle olsun istemez miydiniz? Size yanlış bilinen, hafızalara kazınan birkaç cümle yazacağım. Bu yazıyı okuduktan sonra siz de paylaşın. Bir kişi, bir kişidir!

* Diyet yapmak aç kalmak demek değildir!

* Diyet yapmak için illa 150 kilo olmak gerekmiyor. Karın çevresi yağlıysa ve organların etrafında olması gerekenden fazla yağ varsa 50 kilo olsanız da zayıflamanız gerekiyor.

* Diyet yapmak ille de lezzetsiz yemekler yemek değildir. Güzel yemekler yiyerek de diyet yapabilir, ağzınızın tadını bozmadan zayıflayabilirsiniz.

* Diyet yaparken illa her hafta 2-3 kilo vermek zorunda değilsiniz. Bazen 200 gram gider, bazen 2 kilo. Önemli olan hızlı zayıflamak değil, kalıcı olarak kilo kaybını sağlamak ve bunu sağlığımızı kaybetmeden yapabilmektir.

* Diyete başlamak için pazartesiyi beklemeyin, yarın sabahı da beklemeyin. Şimdi başlayabilirsiniz.

* Vereceğiniz kilonun tamamını hesaplayın. “Ben nasıl 20 kilo vereceğim?” derseniz işiniz zor. “Şu 5 kiloyu vereyim de bakayım” derseniz bu yol kolay geçer.

* Yanlış diyetler sizi hızlı zayıflatabilir ama sağlıklı yağ kaybı sağlamaz.

* Diyet yaparak zayıflamak sağlıklı olacağınız garantisini vermez. Size uygun diyeti uygulamak, diyetisyenle beraber, onun takibinde zayıflamak size garanti verebilir.