Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volvo'nun merkezinin bulunduğu İsveç, dizel otomobilleri yasaklama yolunda önemli bir karara imza attı.
Sosyal Demokratlar ve Yeşil Parti'den oluşan merkez sol koalisyonu, yerel yönetimlere hava kirliliğini önlemek ve çevreyi iyileştirmek için eski dizel araçların kent merkezlerinde kullanılmasının engelleyebilme yetkisi veriyor.
2020 yılından itibaren şehir meclisleri ve belediyeler çevresel bölgeler oluşturarak bu bölgelere özgü araç düzenlemesi yapabilecek. Sadece Euro 5 ve Euro 6 dizel standartlarının izin verildiği yeni düzenlemede, 1 Temmuz 2022 yılından itibaren Euro 5 de kullanılamaz olacak.
Euro 5 standardının 2009, Euro 6'nın ise 2014 yılında çıktığı düşünüldüğünde İsveç yeni mevzuatta bundan daha eski araçları trafikten men etmiş olacak.
Dizel kararından etkilenecek araç sayısının 1.3 milyonu bulması bekleniyor.
HAVAMIZ O KADAR TEMİZ Kİ İHTİYACIMIZ YOK
Öte yandan, yerel yönetimler daha sıkı düzenlemeler getirmeye de yetkili. Örneğin, kimi bölgelerde sadece elektrikli, yakıt hücreli veya Euro 6 doğal gazlı araçlara izin verilebilecek.
Gelen ilk tepkilerde ise ayrışmalar olduğu görülüyor. Malmö, kararın karşısında yer aldığını açıkladı. Malmö encümen üyesi Andreas Schönström "Havamız o kadar temiz ki buna ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum." dedi. Stockholm ise sadece belirli caddelerde ve meydanlarda kararı uygulama niyetinde, tüm şehre yaymayı düşünmüyor.
Şubat ayında Almanya'da Federal Mahkeme benzer bir karara imza atmış ve BMW, Volkswagen, Mercedes gibi dev üreticilerin hisseleri düşmekle kalmamış ikinci el dizel araba piyasasındaki fiyatlar yarı yarıya düşmüştü.
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