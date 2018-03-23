Dizel araç satışlarına yasak getirilebilmesinin önünü açan Federal İdare Mahkemesi kararının ardından Almanya'da dizel araç piyasasındaki fiyatlar yarıya indi.
Motorlu Araçlar Endüstrisi Birliği (ZDK) tarafından 1800 bayi üzerinde yapılan araştırma sonucunda Euro 5 standardındaki dizel araç fiyatlarının yüzde 50'ye varan düşüş kaydettiği açıklandı.
Bayilerin üçte biri tarafından bildirildiği üzere, ikinci el dizel piyasasındaki düşüş, standart liste fiyatlarının yüzde 30 ila 50 altında. Bazı bayiler ise Euro 5 dizel araçların satılmadığını rapor ediyor.
Mart ortasında yapılan araştırma, Leipzig'de bulunan Federal İdare Mahkemesi kararından sonraki tüketici eğilimlerini göstermesi açısından büyük önem taşıyor.
Almanya'da geçen yıl 70 şehirdeki hava kirliliği Avrupa Birliği'nin sağlığa zararlı nitrojen oksit (NOx) standardının üzerinde çıkmış ve mahkeme hava kirliliğinin yüksek olduğu şehirlerde, özellikle de belirli yaşın üzerindeki dizel araçlara yasak getirilebileceğine hükmetmişti.
BÖYLE DEVAM ETTİĞİ SÜRECE DAHA DA KÖTÜLEŞECEK
Almanya'da toplam 15 milyon dizel araç bulunuyor ve bunun sadece 3 milyonu Euro 6 ile uyumlu. Volskwagen, BMW ve Daimler hisseleri gelişme sonrası düşerken, kararın bir emsal niteliği taşıdığı için tüm Avrupa'ya yayılma ihtimali de üreticiler için risk.
Öte yandan, bayiler Euro 6 dizel araçlardaki astışların da problemli olduğunu belirtiyor. Araştırmaya katılan bayilerin yüzde 37.2'lik kesimi zar zor satış olduğunu belirtirken, alıcıların sadece Euro 6d ve Euro-6d-temp segmentinde bulunduğunu belirtiliyor. ZDK Başkan Yardımcısı Thomas Peckruhn şu açıklamayı yaptı:
Araştırmadaki bir diğer çarpıcı nokta ise yüzde 43'lük bir kesimin ilave bileşenlerle üreticilerin Euro 6 standardına uyum sağlaması gerektiği ve donanımı güçlendirmesi (retrofit) yönündeki fikir. Otomobil üreticileri ise bu yaklaşımı reddediyor ve retrofit çözümünün yıllar alabileceğini belirterek maliyetinin de çok çok yüksek olacağını söylüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.