Almanya 'nın Leipzig şehrindeki Federal İdare Mahkemesi tarihi bir emsal karara imza attı. Buna göre Almanya'da şehir yönetimleri hava kirliliğini önlemek amacıyla dizel araçları yasaklayabilme yetkisine sahip oldu.

Almanya'da geçen yıl 70 şehirdeki hava kirliliği Avrupa Birliği'nin sağlığa zararlı nitrojen oksit (NOx) standardının üzerinde çıkmıştı.

Mahkeme, Kuzey Ren Vestfalya eyalet hükümetinin Düsseldorf kenti ve Baden-Württemberg eyalet hükümetinin de Stuttgart kenti için dizel araçlara yasak getirilmemesi, bunun yerine ülke çapında bir düzenleme yapılması isteğiyle eyalet idare mahkemelerine yaptıkları şikayetleri değerlendirdi.

Bu eyaletlerdeki idare mahkemelerinin, çevrenin daha az kirletilmesi için dizel araçlara yasak getirilebileceği yönünde daha önce aldıkları kararları onaylayan Federal İdare Mahkemesi, eyalet hükümetlerinin temyiz başvurularını geri çevirdi

Federal hükümet ise emsal teşkil eden bu yasağa bir takım sorunlara neden olabileceği nedeniyle karşı çıkıyor ancak uzmanlar hükmün benzer kararlarla tüm Avrupa'ya yayılabileceğini belirtiyor. AB genelinde pek çok ülke 2030 ve 2040 itibarıyla dizel satışlarına son vermeye hazırlansa da hemen harekete geçilebilmesini sağlayan bağlayıcı karar otomobil üreticilerini ciddi maliyetlerle karşı karşıya getirebilir.

Zira dizel yasağından yeni araçlar etkilenmese de belirli yaşın üzerinde olan ve havayı kirleten araçların etkilenmesi kaçınılmaz olarak değerlendiriliyor.

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNİN HİSSELERİ DÜŞTÜ

Resmi raporlara göre Almanya'da kullanımda olan 15 milyon dizel arabadan sadece 2.7 milyon adedi Euro-6 standardını karşılayabiliyor.

Karar sonrasında Volkswagen hisseleri yüzde 1.6 düşerken BMW ve Daimler de borsada sırasıyla yüzde 0.5 ve 0.3 puan değer kaybetti.

Volkswagen'in 2015 yılında dizel emisyon ölçümlerinde hile yapmasıyla dizel araçlara azalan güven Almanya'da satışlara da yansımış ve yüzde 48 olan dizel araçların oranı geçen yıl yüzde 39 düzeyine inmişti.

Otomobil üreticileri karar sonrasında araçların adaptasyonu için milyarlar harcaman durumunda kalabilir.