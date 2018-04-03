Dizel skandalının dalgaları bitmiyor. Volkswagen'in emisyon sonuçlarını çarpıtmasıyla ayyuka çıkan olayın ardından dizele olan güven sarsılırken Almanya'da Düsseldorf şehri ve Mercedes'in merkezinin bulunduğu Stuttgart dizel araçları yasaklarken Paris ve Roma da 2024 yılından itibaren aynı uygulamaya geçmeye hazırlanıyor.
Otomobil markaları furyaya uyarak dizel üretimini gün geçtikçe azaltıyor. Son olarak Porsche, tüketici eğilimlerinin benzinli ve hibride kaymasından dolayı Panamera'nın yanı sıra ardından markanın Range Rover Velar ile rekabet eden Macan serisinde de, halindeki aracın dizel üretimini durduracağını açıkladı.
Geçen sene 11 binlik küresel Panamera satışından sadece yüzde 15'i dizel olurken, hibrid satışları yüzde 50'yi bulmuştu ancak Macan serisindeki dizel satış ağırlığı Fransa gibi ülkelerde yüzde 50'yi bulabiliyordu.
Porsche CEO'su Oliver Blume da geçen yıl dizelin şirket için çok önemli olmadığını, toplam satışlar arasındaki sadece yüzde 14 ağırlığa sahip olduğunu belirtmişti fakat yine de Cayenne modeli için dizel dedikoduları bitmiş değil.
TOYOTA, HONDA VE FIAT DA ÜRETMEYECEK
Alman lüks otomobil üreticisinin bu karardaki bir diğer gerekçesi de Porsche'un dizel motorları kendisi üretmemesi. Şirketin gelecek planı ise elektrikliye yönelmek. Geçtiğimiz günlerde Porsche, tamamen elektrikli yeni bir seri üretmek için 6 milyar euro ayıracağını duyurmuştu.
Porsche, ilk olarak Mission E modelini piyasaya sürecek olan ve 2019 yılında yollarda olması beklenen aracın fiyatının 75 bin dolar altında tutularak Tesla Model S ile rekabet etmeye de hazırlanıyor.
Daha önce de Toyota ve Honda mevcut dizel modellerinin ömrünü tamamlamasından sonra yeni nesil araçlarda dizel üretmeyeceğini açıklamıştı. Fiat ise 2022 yılından itibaren tüm dizel üretimini durduruyor.
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