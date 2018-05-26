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"Bin 450 ile 2 bin metre arasında yayılış gösteren orman ekosisteminde en sık rastlanan ağaç türü ladin ve kayın ağacıdır. Ayrıca orman gülleri, otsu bitkiler, yabani meyveler ve çeşitli mantarların içinde bulunduğu zengin bir floraya sahiptir.