Primitive Survival Tool isimli YouTube kanalında doğada bulduklarıyla araç gereç yapan yetenekli adamlar bu kez havuz yaptı.
Yer altı evlerinin etrafına havuz yapan adamlar hiçbir masraf yapmadan, sadece doğada bulduğu taş ve toprağı kullandı.
Sadece doğadaki malzemeleri kullanarak kendilerine doğal bir alan yaratan YouTuber'lar havuzlarını 2 haftada tamamladı.
Genç adamların inşa ettikleri havuzun yapım aşamalarına göz atalım...
HİÇBİR MASRAF YAPMADAN İNŞA ETTİ, SON HALİ HAYRAN BIRAKTI
Primitive Life isimli YouTube kanalında doğada bulduklarıyla araç gereç yapan yetenekli adam bu sefer akvaryum yaptı.
Hiçbir masraf yapmadan akvaryum inşa eden genç adam, tasarımında doğada bulduğu taş ve toprağı kullandı.
Yetenekli adamın tamamen doğadaki malzemelerden, araç ve gereç kullanmadan yaptığı akvaryumun yapım aşamaları böyle kaydedildi.