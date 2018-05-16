Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler

YouTube'da "Primitive Survival Tool" isimli kanalı olan genç adamlar, sadece doğadaki malzemelerle yer altı evlerinin etrafına havuz yaptı. Çamur ve taşları kullanarak havuz yapan adamlar, son olarak havuzun keyfini çıkardı