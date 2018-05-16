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Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler

16.05.2018 - 08:24 | Güncelleme: HABERTURK.COM

YouTube'da "Primitive Survival Tool" isimli kanalı olan genç adamlar, sadece doğadaki malzemelerle yer altı evlerinin etrafına havuz yaptı. Çamur ve taşları kullanarak havuz yapan adamlar, son olarak havuzun keyfini çıkardı

  • 1 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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    Primitive Survival Tool isimli YouTube kanalında doğada bulduklarıyla araç gereç yapan yetenekli adamlar bu kez havuz yaptı.

  • 2 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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    Yer altı evlerinin etrafına havuz yapan adamlar hiçbir masraf yapmadan, sadece doğada bulduğu taş ve toprağı kullandı.

     

  • 3 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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    Sadece doğadaki malzemeleri kullanarak kendilerine doğal bir alan yaratan YouTuber'lar havuzlarını 2 haftada tamamladı.

     

  • 4 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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    Genç adamların inşa ettikleri havuzun yapım aşamalarına göz atalım...

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  • 13 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 27 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 28 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 29 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 30 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 31 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 36 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 37 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    37 | 196
  • 38 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    38 | 196
  • 39 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    39 | 196
  • 40 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    40 | 196
  • 41 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    41 | 196
  • 42 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    42 | 196
  • 43 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    43 | 196
  • 44 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    44 | 196
  • 45 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    45 | 196
  • 46 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    46 | 196
  • 47 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    47 | 196
  • 48 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    48 | 196
  • 49 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    49 | 196
  • 50 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 51 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 52 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 53 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 54 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 55 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 56 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    56 | 196
  • 57 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 58 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 59 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 60 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 61 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 62 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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    HİÇBİR MASRAF YAPMADAN İNŞA ETTİ, SON HALİ HAYRAN BIRAKTI

    Primitive Life isimli YouTube kanalında doğada bulduklarıyla araç gereç yapan yetenekli adam bu sefer akvaryum yaptı.

     

  • 63 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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    Hiçbir masraf yapmadan akvaryum inşa eden genç adam, tasarımında doğada bulduğu taş ve toprağı kullandı. 

     

  • 64 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    64 | 196

    Yetenekli adamın tamamen doğadaki malzemelerden, araç ve gereç kullanmadan yaptığı akvaryumun yapım aşamaları böyle kaydedildi.

  • 65 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 66 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 67 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 69 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 70 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 71 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 72 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 73 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 74 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 75 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 76 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    76 | 196
  • 77 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    77 | 196
  • 78 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 79 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    79 | 196
  • 80 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    80 | 196
  • 81 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    81 | 196
  • 82 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    82 | 196
  • 83 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    83 | 196
  • 84 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    84 | 196
  • 85 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    85 | 196
  • 86 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 87 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 88 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    88 | 196
  • 89 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 90 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 91 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 92 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 93 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 94 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 95 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 96 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 97 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    97 | 196
  • 98 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    98 | 196
  • 99 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 104 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 105 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 106 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 107 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 109 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 110 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 111 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 112 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 113 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 114 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 115 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 116 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 117 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 124 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 125 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 126 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 127 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 128 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 129 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 130 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 131 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 132 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 133 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 134 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 135 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 136 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    136 | 196
  • 137 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    137 | 196
  • 138 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    138 | 196
  • 139 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 140 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 141 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 142 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 143 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 144 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 145 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 146 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 147 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    147 | 196
  • 148 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    148 | 196
  • 149 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
    149 | 196
  • 150 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 151 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 152 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 153 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 154 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 155 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 156 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 157 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 158 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 159 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 160 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 161 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 162 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 163 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 164 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 165 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 167 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 168 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 169 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 170 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 171 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 174 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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  • 178 Doğadaki malzemeleri kullanarak yer altı evlerinin etrafına havuz inşa ettiler
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