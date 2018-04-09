Bağcılar'daki Hürriyet Gazetesi binasında düzenlenen tören öncesi Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören tarafından plaket verildi.

Daha sonra tören devir teslim törenine geçildi. Törene Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay ile aileler katıldı.

Gazetenin henüz kanuni devir süresinin bitmediğini anlatan Doğan, ay sonuna kadar sürecin tamamlanacağını, şu anda sorumlulukların kendilerinde olduğunu, ancak bugünden itibaren Yıldırım Demirören'in bütün şirketlerde kendi tespit ettiği kişileri yönetici olarak görevlendireceğini söyledi.

Törende ilk olarak Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila konuştu. Bila, devrin her iki aile için hayırlı olmasını diledi.

Tören sonunda Yıldırım Demirören ve Meltem Demirören Oktay tarafından Aydın Doğan'a çiçek verildi. Törenin ardından Aydın Doğan, Yıldırım Demirören tarafından uğurlandı.