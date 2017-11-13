Doğu Karadeniz'de asırlardır süren "Ağasar" modası

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İlçede oturan Songül Kılıç bu modayı sevdiklerini anlatırken, "Bu bir kültür ve yaşam tarzımız. Amaç ve tek hedefimiz; bu kültürü her daim yaşatmak. Bu kıyafetleri sadece özel günlerde değil, her gün giyiyoruz. Yurt dışından da ilgi var. Bana sipariş ettiler. Göndereceğim kendilerine. Seviyoruz bu modayı" diye konuştu.