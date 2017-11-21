Doğukan Manço ‘Adam Olacak Çocuk’larla buluştu

HT Magazin’de yer alan habere göre, Seferihisar Çocuk Belediyesi Barış Manço Parkı’nın açılışına katılan Doğukan Manço, “Babamın ismi birçok okul, park, sokak, cadde ve kültür merkezine verildi. Yaptığımız araştırmaya göre Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra ismi bu şekilde yaşatılan ikinci kişi Barış Manço. Teşekkür ederiz” dedi.

Doğukan Manço

Barış Manço