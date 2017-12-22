Doğuş Otomotiv üst yönetimindeki değişiklikler KAP'a yapılan açıklama ile duyuruldu. Yapılan marka genel müdürlüğü atamaları, şirketin distribütörlüğünü yaptığı üreticiler ile mutabakat sağlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Doğuş Otomotiv bünyesinde yapılan değişiklikler şöyle:

* Volkswagen Binek Araç Marka Genel Müdürlüğü görevine; Audi, Bentley ve Lamborghini Markaları Genel Müdürü Giovanni Atilla Cino Bottaro getirildi.

* Audi, Bentley, Lamborghini ve Bugatti markaları Genel Müdürlüğü görevine; Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Kerem Galip Güven atandı.

* Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürlüğü görevine; Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. (Skoda) Genel Müdürü Tolga Senyücel getirildi.

* Bağlı ortaklık Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Hasan Hüsnü Güzelöz'ün yerine, Yönetim Kurulu üyesi olarak yerine seçildiği üyenin görev süreleriyle sınırlı olmak ve ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Volkswagen Binek Araç Marka Genel Müdürü Vedat Uygun getirildi

* Bağlı ortaklık Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine; Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Filo ve 2. El Operasyonları Direktörü Osman Yelkenci atandı.

* Şirketin iştiraki Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. (Skoda) Genel Müdürlüğü görevine; Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Zafer Başar getirildi.

* Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürlüğü görevine; 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Direktörü Koray Bebekoğlu atandı.

Doğuş Otomotiv

doğuş otomotiv genel müdür