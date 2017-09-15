Dolar güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 3.4390, euro 4.1020 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3.4370 liradan alınan dolar 3.4390 liradan satılıyor. 4.1000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4.1020 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.4520 lira, euronun satış fiyatı ise 4,1050 lira olmuştu.

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