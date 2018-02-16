Dolar fiyatlamasında ABD ile ilişkilerin seyri piyasalarda yakından izlenirken, dolarda küresel değer kaybı TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel değerlenmesini sağlıyor.

Bir bankacı, "Enflasyon yüksek de gelse doların zayıf görünümünü değiştirmesi kolay değil. ABD bütçesi, diğer ekonomilerin de büyüyor olması ve küresel olarak faizlerin yükselmesi gibi unsurlar dolarda değerlenmeyi engelliyor. Bu da gelişmekte olan piyasalara olumlu yansıyor" dedi.

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3 seviyesine yükselmesine ve hisse senedi piyasalarındaki yükselişe rağmen analistler dolardaki negatif seyri açıklamakta zorlanıyor. Bazı analistler ABD'de hükümetin harcamalarını artıracak olması ve geniş vergi indirimlerinin yapılacağı bir ortamda ikiz açık verilebileceği endişelerinin dolardaki kaybın nedenleri arasında gösteriyor.

ABD'de dün enflasyonun Ocak'ta beklentilerin üzerinde gelmesi Fed'in bu yıl dört faiz artırımı yapabileceği beklentilerini güçlendirmiş ve dolar yükselmişti. Ancak hareket hızlı bir şekilde terse döndü ve dolar endeksi üç haftanın en kötü günlük performansını kaydetti.

Dolar / TL dün 3.80 TL'nin altına inmiş ve günü 3.7675 ile kapanış yapmıştı. Düşüş bugün de devam ediyor ve 0.09 puanlık kayıpla dolar kuru sabah 07:30 sularında 3.7612 TL'den işlem görüyor.

Euro / TL ise 4.72 üzerine çıkarak rekor kırdığı günün ertesinde aynı saatlerde 4.7185 TL ile hafif yükselerek güne başladı.

Türkiye'nin, Suriye'de terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik Zeytin Dalı Operasyonu devam ederken, Suriye'de bu grupların en önemli destekçisi konumunda olan ABD ile bu hafta gerçekleşecek diplomatik temaslarda iki ülke ilişkilerinin seyri piyasalar tarafından izlenmeye devam ediyor.

Bu haftaki görüşmeler, Ankara'nın Afrin'den sonra Menbiç'teki PYD/YPG varlığına da son verileceği ve ABD'nin Ankara'dan gelen çekilme çağrılarına rağmen Menbiç'teki askerlerini çekmeyeceği açıklamalarının neden olduğu sıcak çatışma ihtimali senaryolarının gölgesinde gerçekleşecek.

Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in özellikle ağır silahlarla ilgili, PYD-YPG'ye verilen silahların geri alınması konusunda bir plan üzerinde çalıştıklarını söylediğini belirtmiş ancak Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ABD'nin hiçbir zaman YPG'ye ağır silah vermediğini, dolayısıyla geri alınacak bir şey olmadığını söylemişti