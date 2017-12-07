Dolarda yükseliş var

Bugün kurda yönü belirleyecek anlamlı bir haber akışı görülmezken, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybına paralel dolar/TL de yönünü yukarı çevirdi.
Haftaya 3.94'lü seviyelerden başlayan dolar/TL bu hafta en düşük 3.8393 seviyesini gördü.
Dolar/TL bugün saat 17.30 itibariyle 3.8710 TL seviyesinde bulunuyor.
Bir bankacı, "Dolar/TL daha fazla aşağı inemedi, bugün hareketlilik yaratacak bir haber akışı da yok. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybediyor, TL'de de paralel hareket var. Fed ve TCMB'nin gelecek hafta yapacağı faiz toplantıları piyasalar için belirleyici olacak" dedi.
Bankacılar ABD'de devam eden dava sürecinde bir çok gelişmenin yaşandığını ayrıca enflasyonun tepe noktasını görmesi nedeniyle piyasa fiyatlamaları açısından şimdilik "en kötünün geride" kalmış olabileceğini belirtiyor.
ABD'nin İran'a yaptırımlarının ihlal edilmesi hakkında Halkbank yetkilisi Hakan Atilla'nın yargılandığı New York'ta görülen dava halen piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Ancak bankacıların söylemiyle davada henüz "endişe verici nitelikte somut bir sonuç" çıkmaması nedeniyle piyasalarda dava kaynaklı satış baskısı hafiflemiş hatta terse dönmüş durumda.
Hafta başında beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisinin TCMB'nin 14 Aralık'ta yapacağı PPK toplantısında geç likidite penceresi faizini artıracağı yönündeki beklentileri artırdı. Ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sermaye hareketlerinin sınırlandırılması ile ilgili bir talebi olmadığını açıklaması ve ABD'de devam eden Reza Zarrab'ın tanık olarak yer aldığı davanın baskısının azalması ile TL daha iyi performans göstermeye başladı.
Diğer taraftan jeopolitik riskler de piyasalar tarafından yakından izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin on yıllardır izlediği Ortadoğu politikasına ters düşen bir karar alarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması Ortadoğu'daki barış çabalarını tehlikeye atarken Arap dünyasını olduğu kadar Batılı müttefiklerini de kızdırdı.
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