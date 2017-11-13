Dolar kuru tahmininde sert artış

Merkez Bankası'nın Kasım Ayı Beklenti Anketi'ne katılanların 2017 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,72 TL iken, bu anket döneminde 3,86 TL'ye yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,88 TL ve 4,08 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların 2017 yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,89 iken, bu anket döneminde yüzde 10,68'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,52 iken, bu anket döneminde yüzde 8,65 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,98 ve yüzde 8,25 olarak gerçekleşti.

GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 5,2 iken, bu anket döneminde yüzde 5,5'e yükseldi. 2018 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde yüzde 4,3 ve yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.