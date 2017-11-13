Merkez Bankası'nın Kasım Ayı Beklenti Anketi - Merkez Bankası'nın açıkladığı beklenti anketi nedir?

Dolayısıyla anketin ardından yapılan 'Merkez Bankası döviz kuru tahminini yükseltti', 'Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü' gibi yorum ve haberler doğru değil. Söz konusu tahminler görüş alınan uzmanların tahminlerinin ortalamasını içeriyor.

Merkez Bankası, daha önce çeşitli kereler yapılan uyarılara rağmen bu tip yanlış yorumlar devam edince çareyi bir bilgilendirme tweet'i atmakta buldu.

— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) November 13, 2017

Bugün açıklanan Kasım Ayı Beklenti Anketi'nin hemen arkasından paylaşılan bu tweet Beklenti Anketi'nin ne olup ne olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

İşte Merkez Bankası'nın kaleminden Beklenti Anketi gerçeği:

NEDİR?

Finansal ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerini içeren bir ankettir.

NE DEĞİLDİR?

Merkez Bankasının kurumsal beklenti ve tahminlerini içeren bir gösterge değildir.

NE İÇERİR?

Anket katılımcıların enflasyon, döviz kuru, cari işlemler dengesi, büyüme ve faiz oranları gibi temel makraekonomik değişkenlerle ilgili kısa ve uzun vadeli beklentileri içerir.

NE İÇERMEZ?

Bu değişkenlere ilişkin Merkez Bankası'nın beklentilerini içermez.

NASIL OKUNMALI?

"Anket katılımcılarının 2017 yı sonu enflasyon beklentisi yükseldi"

"Beklenti Anketi sonuçlarına göre yıl sonu kur beklentisi geriledi"

NASIL OKUNMAMALI?

"Merkez Bankası enflasyon hedefini yükseltti"

"Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini düşürdü"

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Merkez Bankasının Kasım Ayı Beklenti Anketi