Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

TCMB'nin faiz artırım kararı sonrası dengelenme arayışı gözlenen dolar/TL cuma gününü 4.05 seviyesinin hemen altında tamamlamıştı. Dolar bugüne de benzer seviyelerden başlarken, saat 07.10 itibariyle 4.0516 liradan el değiştirdi. Euro da aynı saatlerde 4.9142 TL seviyesinde bulunuyor.
Piyasalar için bugünün en önemli gündem maddesi enflasyon raporu toplantısını olacak.
İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, "Enflasyon raporunda Ocak toplantısında yüzde 7.9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı çekilmesini bekliyoruz. TL'de görülen değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki artışı hesaba katarak enflasyon tahminindeki revizyonda Türk lirası ithalat fiyatlarındaki güncellemenin etkili olacağı kanısındayız. Toplantıda takip edilecek diğer nokta Merkez Bankası'nın para politikasına yönelik görüşleri olacaktır" dedi.
ABD'nin Suriye'yi vuracağı endişeleri ile 11 Nisan'da 4.1944 ile tarihi zirveyi gören dolar/TL, sonrasında TCMB'nin enflasyon risklerini azaltma adına faiz artışı dahil adımlar atabileceği beklentileri ve Suriye'de nispeten azalan sıcak çatışma riskiyle gerilemişti.
Dolar önceki hafta ise erken seçim kararının siyasi belirsizliği azaltacağı beklentisi ile kur 4.09 civarından 4.01 seviyesine kadar geriledi.
Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyesine gelmesi ve dolar endeksindeki yükseliş eğilimi TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratırken; erken seçim süreci de piyasa oyuncularının yakından izlediği unsurlar arasında yer alıyor.
TCMB'nin geç likidite penceresi faizini (GLP) beklentilerin üzerinde 75 baz puan artırmasıyla ilk tepki olarak gerileyen dolar/TL sonrasında global piyasalardaki bozulmayla tekrar yönünü yukarı çevirdi. Ancak yine TCMB'nin adımının mevcut ortamda TL'de daha fazla değer kaybını engellediği belirtiliyor.
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