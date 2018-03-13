Dolar yükseliyor, euro rekor kırdı

Dolar/TL 3,8560'a kadar yükselirken Euro/TL rekorunu 4,7522'ye taşıdı.

Kur ve faiz tahvil/bono piyasasında görülen yabancı ağırlıklı satış yönlü işlemler ile gelişmekte olan benzer ülke piyasalarından negatif ayrışarak yükselirken bugün piyasada Hazine ihalesi ve küresel gelişmeler izlenecek.

Hazine bugün 18 Ocak 2023 itfalı altı ayda bir yüzde 6.1 kupon ödemeli beş yıllık sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.

Tahvil piyasasında yaşanan ve 10 yıllık gösterge tahvilde geçen hafta başından beri 70 baz puana ulaşan yükseliş sonrası bugün düzenlenecek ihale yakından izlenecek. İhaleye gelecek yabancı talebi takip edilecek.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dolar/TL'de bono piyasasında yaşanan yükselişler sonrası dün sert bir tepki gördük. Aslında bu tepkiyi geçen hafta bekliyorduk. Gelinen seviyeler itibarıyla 3.85-3.86 üzerinde kapanışlar yapılırsa teknik olarak daha fazla yukarı yön mümkün. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilecek Hazine ihalesi önemli. Talep yakından izlenecektir" dedi ve ekledi:

"Bir diğer taraftan ise doların genel olarak değer kaybı yaşadığı bir küresel piyasa görüyoruz. Bu yükselişleri sınırlayan bir etken. ABD enflasyon verileri dolardaki yön açısından yakından izlenmeli."

Bugün dış piyasalarda ise ABD'de TSİ 1530'da açıklanacak ABD Şubat ayı TÜFE ve çekirdek TÜFE verileri izlenecek. Yatırımcılar veride Fed'in bu yılki faiz artış hızına ilişkin ipuçları arayacak.

Reuters anketine katılan ekonomistler TÜFE'nin Şubat'ta yıllık bazda yüzde 1.8 artmasını bekliyorlar. Beklentilerin üzerine gelecek rakam Fed'in bu yıl üç adet olan faiz artırım tahminini dörde yükselteceğine ilişkin beklentileri artırabilir.