Yazın gelmesi ile birlikte, sezonluk sebze ve meyveler raflarda yerini aldı. Fakat bu yıl geçen yıllardan farklı olarak sofralarda kendine yer bulan gıdaların fiyatları tüketicinin cebini zorluyor. Bunda, kurdaki artışa bağlı olarak çiftçinin başlıca maliyet kalemlerinden mazot ve gübrenin fiyatının yükselmesi etkili oldu. Ayrıca, geçen yılki üretim adedinin yüksek olması neticesinde mahsulünü ucuza satan çiftçinin, bu yıl aynı ürünleri ekmemesi de bazı gıdalarda hem talebi hem de fiyatı artırdı. Şiddetli yağışlar ve dolu gibi olumsuz hava şartları ile gıda hastalıklarının da, fiyat artışının diğer etkenleri olduğu belirtiliyor. Fiyatlardaki yükseliş dün gündeme getirdiğimiz gibi sadece patates ve soğan ile de sınırlı değil. Temel sebze ve meyvelerin neredeyse hepsinde bir yıllık fiyat değişimleri göze çarpıyor. İstanbul hal fiyatlarına göre, 2017 Haziran ayına kıyasla fiyatını en çok artıran ürün kuru soğan, erik ve patates oldu. Bu dönemde kilogram fiyatı 4 liraya yakın yükselen eriğin haldeki fiyatı tam yüzde yüz arttı. İstanbul’daki market raflarına baktığımızda ise halde 8 liradan satılan eriğin kilosuna tüketicilerden yaklaşık 10 lira talep edildiği görülüyor. Havuçtaki bir yıllık değişim de azımsanacak gibi değil. Halde fiyatını 2 lira artırarak yüzde 67 değerlenen havuç, marketlerde ise ortalama 6 TL’den satılıyor. Hal fiyatlarına göre patates bir yılda yüzde 75 değerlenirken, sivribiber ve mantarın kilosu yüzde 40, karpuz ve muzun kilosu da yüzde 25 oranında fiyat yükselişine sahne oldu.
SOĞANDAKİ ARTIŞ ENFLASYONU SOLLADI
Bu ürünlerin marketlerdeki ortalama satış fiyatı da aynı oranda yükseldi. İstanbul’daki marketlerde sivribiberin kilosunun 7.8 TL’den, mantarın 16.5 liradan, karpuzun 1.5 liradan ve muzun 9 liradan satıldığını yerinde gözlemledik. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre ise, gıda enflasyonu şampiyonu yüzde 58 ile kuru soğan oldu. Bu sonuç ile kuru soğan, yıllık yüzde 12.15’lik enflasyonu da katladı.
İKİ KİŞİLİK MENEMEN MALİYETİ %30 ARTTI
Domates, yumurta ve biberdeki fiyat artışı menemeni de vurdu. 3 yumurta, 3 biber ve 3 domates ile hazırlanan iki kişilik bir menemenin fiyatı bir yıl içinde değişime uğradı. 2017 yılında yumurtanın tanesi 40 kuruş, biberin kilosu 5 lira ve domatesin kilosu da 4.5 liraydı. Rakamlar göz önüne alındığında, 100 gramlık bir biberin fiyatının 50 kuruş, 150 gramlık bir domatesin fiyatının da 67 kuruş olduğu sonucuna varılıyor. Buna göre, 3 domates 2 lira, 3 biber 1.5 lira ve 3 yumurta 1.2 lira ediyor. Bu hesaba göre, iki kişilik bir menemenin 2017’deki maliyetinin 4 lira 70 kuruş olduğu ortaya çıkıyor. 2018 Haziran ayında ise, yumurta tanesi 50 kuruştan, biber kilosu 7 liradan ve domates kilosu 5.5 liradan satılıyor. Buna göre iki kişilik bir menemen hazırlamanın maliyeti bugün 6.1 lira. Rakamlar, menemenin fiyatının da bir yılda yüzde 30 arttığını gösteriyor.
MERKEZ BANKASI FİYAT ARTIŞLARINI KURDAKİ YÜKSELİŞE BAĞLIYOR
Merkez Bankası da Para Politikası Kurulu toplantısında mayıs ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubunun yıllık enflasyonunun 2.19 puan artarak yüzde 11.00 seviyesine yükseldiğini belirterek gıda grubu yıllık enflasyonundaki artışın, işlenmemiş gıdadan kaynaklandığını; işlenmiş gıda yıllık enflasyonunun ise düşüşünü sürdürdüğünü belirtti. Ancak Merkez, mevsimsellikten arındırılmış işlenmemiş gıda fiyatlarında belirgin bir artış gözlendiğine vurgu yaparak özellikle sebze, patates, beyaz ve kırmızı et ile yumurta gibi bazı kalemlerdeki fiyat artışlarına dikkat çekti.
İlk çeyrek genelinde yüksek seyreden işlenmiş gıda fiyat artışlarının ise nisan ayından sonra bu dönemde de yavaşlamaya devam ettiği grup yıllık enflasyonunun yüzde 13.42 seviyesine gerilediği dile getirildi. Merkez, Finansal İstikrar Raporu’nda ise döviz kurlarında gerçekleşen artışların başta temel mal ve enerji kalemleri olmak üzere enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirterek gıdada fiyat artışında kurdaki yükselişin etkisine değindi.
KABAK TADI VERDİ
İKİ KAT FİYAT
Kuru soğan yüzde 135 ile halde son 1 yılda fiyatı en fazla artan ürün oldu. Erikte fiyat artışı da yüzde 100’ü buldu.
‘PATATESTEKİ FİYAT ARTIŞI YÜKSEK MALİYET VE AZ EKİM YÜZÜNDEN’
Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, fiyatlardaki yükselişin üretim maliyetlerindeki artış ve geçen yıllara oranla ekim alanlarının azalmasına bağlı olduğunu kaydetti. İlçedeki depolarda bulunan patatesin 2 ay önce bittiğini söyleyen Yıldız, “Mazot, işçi yevmiyesi, ilaç ve gübre maliyetlerinin yüksek olması ve çiftçinin patatesten birkaç yıldır zarar etmesi nedeniyle patates ekimi düştü. Geçen senelerdeki milova hastalığı da bu tabloda etkili oldu” dedi.
MANTAR MARKETTE 16.5 TL
Fiyat artışları en çok markette kendisini gösteriyor. Sezonluk meyve-sebze reyonları vatandaşın gıda faturasının kabarmasını sağlıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.