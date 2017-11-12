Dolunay 19. son bölüm: Nazlı ve Ferit aşklarında herkesi ikna edecek mi?

Dolunay 19. son bölüm ile bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde aşklarına herkese kanıtlamaya çalışan Nazlı ve Ferit, bir yandan Deniz ve Asuman'ı kontrol altında tutmaya çalışacak. İşte Dolunay 19. son bölüm fragmanı ve özeti...
19. bölümüyle takipçilerinin karşısına çıkacak olan Dolunay'ın bu bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Nazlı ve Ferit için büyük an gelmişken Deniz’in çıkagelmesi herkesi heyecanlandırır. Deniz, Nazlı ve Ferit’in birbirlerine karşı duygularına acı da olsa ikna olmuşken evlilikleri ile ilgili öğrendikleri herkes için yepyeni bir sayfa açmıştır.
Nazlı ve Ferit bir yandan herkesi aşklarına ikna etmeye çalışırken diğer yandan da Deniz ve Asuman’ı kontrol etmek zorunda kalırlar. Bu aşk üçgenindeki gerilim gittikçe artarken Deniz öne sürdüğü şartla herkesi şaşırtır.
Dolunay 19. bölüm 2. fragmanı
Dolunay 19. bölüm fragmanı
DOLUNAY 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ferit ve Nazlı dışarıya renk vermemek için oyunu bütün gayretleriyle devam ettirirler. Aşık bir çift gibi görünmek için yaptıklarının arkasında gerçek hisleri mi vardır? Kendilerine bile itiraf edemeseler de oyun için yaptıkları onları duygusal olarak da yakınlaştırır. Mahkeme günü yaklaştıkça heyecan da artmaktadır.
Bulut’u ve dolayısıyla şirketi kaybetme korkusu yaşayan Hakan’ın aklında yeni fikirler vardır. Ferit ve Nazlı planlarının bozulmasından korkarak her adımlarını ölçülü atarken beklenmedik bir gelişme her şeyi alt üst eder.
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