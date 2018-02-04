Cadde'nin haberine göre, arkadaş grubuyla gittiği mekandan tek başına ayrılan oyuncu, “Şu sıralar senaryo okuyorum. Dizi ve film görüşmelerim var. Beğendiğim bir şey olursa ekranda olacağım” dedi.

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