HT Egeli'de yer alan habere göre, AK Parti İzmir Milletvekili adayı Bilal Doğan, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Karabağlar’da vatandaşların ve esnafların sorunlarını dinleyen Doğan, Karabağlılar’ın bir an evvel kentsel dönüşüm sorunlarının çözülmesini istediğini aktardı. Doğan vatandaşlara, ön yargılardan uzak, bütün dayatmaları hiçe sayarak AK Parti hükümeti döneminde yapılan yatırımları, gerçekleşen projeleri değerlendirmelerini istedi.
Karabağlar ilçemizin önünü tıkayan asıl meselenin imarsızlık olduğuna dikkat çeken Doğan, “İmarsızlık belirsizliktir. İlçe belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümden önce imar sorununu çözemedi. Burada da çok yavaş ilerleme var. İki yıldır plan hazırlıyorlar hala bitiremediler. Zaten bölgenin sosyolojik gerçekleriyle örtüşen, toplumda karşılığı olan, hak ve adalete dayanan bir imar planı yapabilseydiler kentsel dönüşüm bir dayatma olmaktan çıkardı. Öncelik mutlaka imar planına verilmeli. Yıllardır bunu dillendiriyorum. Büyükşehir bunu beceremiyor, bu işin ilgili bakanlığa devri yapılmalı. 2009’da 7 bölgede kentsel dönüşüm yapmak için yetki aldılar. Aradan geçen süre zarfında sadece tek bir bölgede 7 kez ihaleye çıktılar. Kentsel dönüşüm Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma hızıyla anca 100 senede biter” dedi.
Kırkpınar’a tam destek
Ege Bölgesi Erzurum Dernekleri Federasyonu tarafından Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu’nun ev sahipliğinde iftar programı düzenlendi. Vatandaşlar, Ege’de yaşayan Erzurumluların hemşerileri olan AK Parti Milletvekili adayı Yaşar Kırkpınar’a desteklerinin tam olduğunu belirtti. Kırkpınar’ın seçilebilir bir yerde olmasının kendileri için umut verici olduğu dile getirildi.
İnce’ye inanmadınız
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sahadaki çalışmalarını Karaburun’a bağlı Mordoğan, Güzelbahçe, Narlıdere ve Karabağlar ilçelerinde sürdürdü. Kaya, “Muharrem İnce’nin CHP’yi yönetebileceğine inanmadınız, partiyi yönetebileceğine nasıl inanıyorsunuz. İnce’nin tek bir özelliği var, o da komik olması. Başka bir özelliği yok” dedi.
Belediye başkan adayı olmayacağım
Denizli’ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, adının İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla anılmasıyla ilgili bir soruyu, “Değişim ve dönüşümden yanayız, yenilenmeden yanayız. Bir yerden bir yere varmak ne güzel. Bir yerden bir yere göçmek ne güzel. Donmadan, bulanmadan akmak ne güzel. Yani donmak, bulanmamak lazım. Onun için hem Denizlimizin tadı damağında kalmıştır, hem de bizim tadı damağımızda kalmıştır. Dolayısıyla asla böyle bir düşüncemiz yoktur. Çünkü 7 Haziran 2015 seçimlerinde de, bu dönemde de 24 Haziran seçimlerinde de İzmir mevzusu gündeme geldiğinde ben kabrimin, mezarımın Denizli’de olmasını tercih ettiğimi söyledim” diye konuştu.
Projelerle karşınızdayız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Konak İlçe Teşkilatı’nın Toros Meydanı’nda düzenlediği sahur programına katıldı. Dağ, kahvehanelere ve esnafa ziyarette bulundu. Seçimlere giderken önemli projelerle halkın karşısına çıktıklarını belirten Dağ, “Birincisi emeklilerimize Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiye verme projesidir. Demiyoruz ki seçimde AK Parti iktidara gelirse, Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı olursa bunlar verilecek. Bizzat yapmış, uygulamaya geçirmiş bir halde sizlerin huzurundayız” diye konuştu.
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