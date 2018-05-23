haberturk.com'un internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden döviz kurları anlık olarak takip edilebiliyor.

İnternet sitesinin en üstünde dolar ve euro ile ilgili son rakamlar yer alıyor. Aynı bantta dövizin yanında BIST 100, altın ve faize ilişkin anlık bilgilere de ulaşılabiliyor.

Mobil uygulamada ise dolar ve euro ile ilgili anlık bilgiler manşetlerin hemen altında yer alıyor.

GÜNCEL DOLAR FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

DOLAR HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BUGÜN DOLARDA NELER OLDU?

Dün 4.57 TL seviyelerinden günüü tamamlayan dolarda gece yarısı Asya piyasalarında sert bir hareket yaşandı. Dolar kuru sığ Asya piyasalarındaki işlemlerde 4.82 TL seviyesinin üzerini görerek yeni tarihi zirvesine ulaştı.

Sabah saatlerinde ise dolar kurunda önce hafif bir gevşeme görüldü. Kur 4.75-4.76 TL bandında hareket ederken bir anda gelen alımlarla 4.92 TL seviyesinin üzerine çıktı ve rekor kırdı. Hemen ardından gelen satışlarla ise 4.82 TL'ye geriledi.

Dolar kuru öğle saatlerinde 4.86 TL seviyelerinde hareket ediyor.

Dolarda yaşanan hareketi değerlendiren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kurdaki değişim reel gerçeklere dayanmadığını söyledi. Arslan'ın açıklamaları şöyle:



"Dövizde yaşanan hareketlilik bugüne ya da son bir haftaya ait değil. Son birkaç aydır yurtdışı kaynaklı dalgalanmalara şahit oluk. Birincisi, ABD'de faizlerin yükseliş trendine girmesi ve ABD tahvil faizlerinin yüzde 3'ün üzerine çıkması. İkincisi gelişmekte olan ülkelerde yerel paraların değer kaybı, üçüncüsü de petroldeki artış. Bu üçlü mekanizma bir araya geldiğinde biz de etkilendik.

Biz ayrıca seçim sürecine girdiğimiz için, bazı analist ve kredi derecelendirme kuruluşlarının temel makroekonomik gerçeklerle bağdaşmayan, reel ekonomiyi esas almayan, büyümeyi göremeyen, sadece masa başında yazılan bir takım raporlarla piyasada panik havası yaratılmaya çalışıdığını gördük. Ben bir bankacı olarak bunu hissediyorum da.

Finans tarafı ile reel ekonomi tarafında bir denge olması lazım. Son dönemde yapılmaya çalışılan, finans tarafında 'dayak atmaya' yönelik bir anlayışa doğru gittiğini görüyoruz.

Kurdaki hareketler gerçeği yansıtmıyor, bir takım kesimler panik havası yaratmaya çalışıyor. Bu tür kısa dönemli dalgalanmaları geçmişte de çok gördük. Sakin olmakta fayda var"

BORSA İSTANBUL DOLAR SATTI

Borsa İstanbul, kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamını TL'ye çevirdiğini duyurdu.

Borsa İstanbul'dan dün yapılan açıklamada, döviz piyasalarında son dönemde yaşanan spekülatif hareketlere ilişkin değerlendirmeler yapıldığı belirtilirek, "Türk Lirası'na olan güvenimizin ve desteğimizin bir göstergesi olarak, Borsamızın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirası'na çevrilmiştir" denildi.

Açıklamada seçim öncesi ülke ekonomisinin olumsuz gösterilmesine yönelik spekülatif yaklaşımların, mevcut ekonomik göstergelerle desteklenmediğinin altı çizildi

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, piyasalardaki sert hareketi ve Borsa İstanbul'un döviz varlıklarını TL'ye çevirme kararını Bloomberg HT yayınında değerlendirdi. Karadağ, güven vermek için bu adımı attıklarını ve satılan döviz miktarını bilmediğini ifade etti ancak satışın etkilerinin piyasada görüleceğini söyledi