Down sendromlu çocuklara gastronomi atölyesi

Eyüpsultan Belediyesi ve İstanbul'da bir üniversite 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

Gazete Habertürk'ten Can Mete'nin haberine göre Eyüpsultan Belediyesi Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER)’den 13 Down sendromlu öğrenci, üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün kurabiye ve kahve atölyelerine katıldı.

‘ÖRNEK PROJE’

Öğrencilerle birlikte kurabiye ve kahve yapan ESER öğrencileri, hem öğrendi hem de sosyal becerilerini geliştirerek eğlendi. Hazırlanan kurabiye ve kahveler, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve Prof. Dr. Ege Yazgan’ın da katılımlarıyla sadece Down sendromlular ve diğer engelli bireylerin çalıştığı Zahir Kafe’de misafirlere ikram edildi.

Ekinlikte söz alan Başkan Aydın, “Bu işbirliğinin diğer paydaşlarımıza da örnek teşkil etmesini umarım” dedi. Prof. Dr. Ege Yazgan ise “Burada yaşayanlara karşı bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu projeyle bir başlangıç olacak” ifadesini kullandı.

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