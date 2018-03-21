İzmir'de, Ulusal Down Sendromu Derneğinin başlattığı "İşim Var Benim" projesi kapsamında ilk kez iş hayatına başlayan Alparslan Bahattin Pultaş, çalıştığı konfeksiyon firmasında hem mesai arkadaşlarına hem de kendisi gibi down sendromlulara örnek oluyor.

AA'nın haberine göre Buca ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Pultaş, geçen yıl ilk kez katıldığı vücut geliştirme şampiyonasında dördüncü olmayı başarırken, bu yıl ise hayata geçen proje sayesinde bir konfeksiyon firmasında işbaşı yaptı.

Pultaş, fabrikanın yemekhane bölümü başta olmak üzere, fotokopi ve temizlik işlerini de yaparken dinlenme zamanında ise fabrikaya ait spor salonuna gidip vücut geliştirme sporuyla ilgilenmeye devam ediyor.

"DOWN SENDROMLU ARKADAŞLARIMIN DA ÇALIŞMALARINI İSTİYORUM"

Alparslan Bahattin Pultaş, yaptığı açıklamada, iş hayatına atılmasıyla hayata bakışının değiştiğini, her gün işine severek geldiğini söyledi.

Çalışmayıp evde oturduğu günlerde çok sıkıldığını anlatan Pultaş, "Anne ve babama çalışmak istediğimi söyledim. Proje kapsamında fabrikada tüm gün çalışmaya başladım. Maaş da alıyorum, çok memnunum." dedi.

DÜNYANIN EN ANLAMLI KARAOKESİ

İşinde çok dikkatli ve titiz olduğunu vurgulayan Pultaş, iş arkadaşlarıyla vakit geçirmenin çok güzel olduğunu, fabrikada zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını ifade etti.

Pultaş, iş yerinden kazandığı maaşını biriktirmeye başladığını dile getirirken, "Umreye ve hacca gitmek istiyorum. Burada çalışıp emekli olacağım ve sonra ev almak istiyorum. Benim durumda olan arkadaşlarımın da çalışmasını istiyorum. Evde oturmasınlar." diye konuştu.

"İŞE GELMEDİĞİ GÜNLER BOŞLUK HİSSEDİYORUZ"

Fabrika çalışanı Gülşah Ünüyurt da Pultaş ile ocak ayından bu yana beraber çalıştıklarını, onunla çalışmanın çok güzel olduğunu söyledi.

İşle ilgili öğrettiği her şeyi Pultaş'ın hemen algıladığını kaydeden Ünüyurt, "Çok çalışkan, bazı şeyleri elinden geldiği kadarıyla hızlı hızlı yapmaya çalışıyor. İşe gelmediği günlerde hemen annesini arayıp soruyoruz, yokluğunda boşluk hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

DOWN SENDROMLULAR BU KAFEDE ÇOK MUTLU

"AİLELER DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA YETER Kİ DESTEK VERSİN"

Gülbeyaz Pultaş da oğlunun çalışmaya başlamasıyla bambaşka bir insan olduğunu, kendisine her konuda güvenin geldiğini aktardı.

Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden anne Pultaş, şunları kaydetti:

"Özel çocuklara sahip aileler hemen pes etmesin. Biz buraya gelinceye kadar çok ağır bedeller ödedik ve savaştık. Eminim ki bu çocuklara şans verilirse belki biraz zaman alacak ama her işin üstesinden geleceklerini aileleri de görecek."

Pultaş, oğlunun her zaman yanında olduğunu vurgularken, onun tüm down sendromlu çocuklara örnek olmaya devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.