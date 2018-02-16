Lübnanlı fotoğrafçı Beşir Moukarzel (34), Dubai’de drone ve balık gözü ile birbirinden ilginç fotoğraflar çekti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Moukarzel “Altın Şehir” başlığını verdiği çalışmasında fotoğrafını çektiği yerler arasında, kentin uzaydan bile görülen Palmiye kenti binaları, El Yakup binası, Mucize Bahçesi’ndeki Airbus 380 büyüklüğündeki çiçek taraçası, Dubai Marinası ve Silikon Vahası da bulunuyor.

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