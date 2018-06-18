Araştırmaya göre, video içeriklerine ilgi artıyor; Türkiye canlı video izlemede birinci sırada yer aldıAraştırma sonuçlarına göre Avrupa’da kullanıcıların yüzde 70'i günde en az bir kez video izliyor. Türkiye'de ise kullanıcıların yaklaşık 3'te 2'si günde en az bir kez video izliyor.
SOSYAL MEDYADA CANLI VIDEO İZLEMEDE TÜRKİYE 1.SIRADA
Dijital dünyanın nabzını tutan IAB'nin video araştırmasından ortaya çıkan bir başka çarpıcı sonuç da canlı video trendinin yükselişte olması. Kullanıcıların yüzde 47'si geçtiğimiz yıllara göre daha fazla canlı video izlerken bu oranın artışında akıllı telefonların da rolünün olduğu gözlemlendi.
Kullanıcılar canlı videoları sosyal platformlardan izlerken Türkiye yüzde 64 oranı ile dünyada bu alanda birinciliği aldı. Kullanıcıların önemli bir bölümünün canlı videoda tercihi ise diziler oldu. Oyun videoları ise Türkiye'de ilgi görmeye devam ediyor.
2018 DÜNYA KUPASINI CANLI İZLİYORUZ
IAB'nin video içerik araştırması, kullanıcıların 2018 Dünya Kupası ile ilgili tercihlerini ortaya koydu. Küresel olarak katılımcıların 3'te 2'si 2018 Dünya Kupası'nı canlı olarak televizyondan, izlemeyi düşünürken, Türkiye’de katılımcıların yüzde 54’ü maçları canlı videodan izlemeyi tercih ediyor. Bu büyük futbol organizasyonunu izlemede televizyon ve akıllı telefonlar en yaygın iki kanal olarak öne çıkıyor.
TÜKETİCİLER RAHATSIZ EDİCİ REKLAM İSTEMİYOR
Dijital reklamlarla ilgili dikkat çeken çalışmalar yapan IAB'nin video içerik araştırması dijital reklam-video içerik ilişkisini de ortaya koydu. Dünyanın 21 ülkesinden binlerce kişiyle yapılan araştırmaya göre tüketiciler video izlerken reklamlarla etkileşime geçiyorlar ancak reklamların daha az rahatsız edici olmasını istiyorlar.
Kullanıcıların yüzde 52'si reklamlarla desteklenmiş ücretsiz videoları izlemeyi tercih ederken yüzde 64'ü reklama tıklama, web sitesini ziyaret etme, arama motorlarında ürünü arama, ürün veya reklam hakkında yorum yapma gibi aksiyonlarda bulunuyor. Türkiye'de ise tüketicilerin yüzde 73'ü canlı video izlerken görülen reklamlarla etkileşime geçiyor.
Araştırmadan dikkat çeken bir diğer sonuç ise, tüketicilerinin büyük çoğunluğunun reklamlarla karşılaşma şeklinin değişmesi gerektiğini düşünmesi.
MARKA OLUŞTURMAYA YARDIMCI OLUYOR
IAB Dijital Video Mükemmeliyet Merkezi Direktör Yardımcısı Eric John canlı video trendinin giderek yükseldiğine dikkat çekti ve canlı videoların marka oluşturmaya yardımcı olduğunu belirtti. John, Dünya Kupası’nın dünya genelinde büyük çaplı canlı akışı etkileyeceğini belirtti ve dev organizasyonu markaların kitlelere etkili bir şekilde ulaşmasını sağlayacak bir etkinlik örneği olarak tanımladı.
IAB'nin canlı video araştırması Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Çin, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, İsveç, İsviçre, Macaristan, İrlanda, Rusya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Peru, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri kapsıyor.
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