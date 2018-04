Kol düğmeleriyle başlayıp dört dörtlük, sofistike bir mücevher markasına evrilen Begum Khan’ın aksesuvarları, Deniz-Pınar Yeğin kardeşlerin kalemlerinden ipeklere dökülen ve Japonya’nın en cool kitlesini peşinden koşturan Rumisu’nun eşarpları, dünya yıldızlarının yanından ayrılmayan Misela’nın çantaları, 5th Position’ın emin adımlarla sosyal medyanın plaj karelerini ele geçiren mayoları ve Sanayi 313 Atelier’nin saatlerce elde işlenen altın tel bezemeli çanta ve terlikleri... Hepsi dünyanın prestijli zincirlerinde ve lüks alışveriş sitelerinde yerlerini aldılar bile. Hepsinin ortak başarılarından biri uluslararası bir dil konuşmak, diğeri de dünyada önemli bir markalaşma trendi olan spesifik bir ürün grubu üzerinde uzmanlaşmak. Peki biz ne kadar tanıyoruz? İşte size hızlandırılmış tur ile son dönem yıldızı parıl parıl gözümüzü kamaştıran bazı Türk markaları! HT Cumartesi'nden çağla Bingöl'ün haberi...

Begum Khan

2012’de Begüm Kıroğlu’nun markası, hayatına Şanghay’da başlıyor. Kıroğlu’nun, Şanghay Fudan Üniversitesi’nde Çin kültürü üzerine yüksek lisans yaptığı günler. Fakat Begüm’ün bu serüvene çıkışı çocukluk yıllarına, Osmanlı eserleri koleksiyonu yapan ailesine uzanıyor aslında. Aile fertlerinin antikacı dükkânlarına, bitpazarlarına, müzayedelere ziyaretlerini kaçırmıyor. Markanın kuruluşu da biraz rastlantısal. Çünkü ağabeyinin düğünü öncesinde ona en güzel kol düğmesini hediye etmek isterken bir türlü aradığını bulamıyor. O sırada hayallerini gerçekleştirebileceği harika bir ustayla tanışıyor. Derken 2013’te İtalyan Vogue Dergisi’nin “yeni yetenekler” bölümüne seçiliyor. Böylece dünya vitrinine çıkarak ilk siparişini Harvey Nichols Dubai’den alıyor.

Böcek, kaplumbağa, yengeç, horoz, dragon, manolya ve papatya gibi motiflerin kullanıldığı tasarımlar bugün Harvey Nichols’dan Moda Operandi’ye, Farfetch’den Bergdorf Goodman’a, Selfridges ve Beymen’e 20 ülkede satılıyor. Markanın tüm üretimi hâlâ İstanbul’da o yetenekli ustalarla yapılıyor.

Rumisu

2013’te Deniz Yeğin İkiışık ve Pınar Yeğin tarafından kurulan Rumisu marka ismi Mevlânâ Celaleddin-i Rumi’den geliyor. Su kısmında ise su gibi akıp gitsin ve kendi yolunu çizsin temennisi var. Çok farklı kalemlere sahip iki kardeşin desenlerinin buluştuğu eşarp koleksiyonlarında onları etkileyen kitapların, masalların, mitlerin, seyahatlerin, rüyaların izleri var. Ama günlük olaylardan; mesela nesli tükenen hayvanlarla ilgili üzücü haberlerden de, kadına güç veren projelerden de oldukça etkileniyor bence marka. İpekle başlayan eşarplar, farklı ebatlarda koton, yün ve keten versiyonları eklenerek büyümeye devam etmiş. Fakat erkek mendillerinin de markanın koleksiyonerleri arasında yeri bir farklı. Pitti Uomo Fuarı’na katıldıkları, marka adına ilk fuar deneyimlerinde, Vogue ve GQ dergilerinin İtalya edisyonlarının seçtiği 10 marka arasına giriyorlar. Böylece ikinci koleksiyonlarını da bu sponsorlukla yine İtalya’da sergileme fırsatı yakalıyorlar. O zamandan bu yana marka, yabancı moda editörleriyle tam bir aşk yaşıyor. Bergdorf&Goodman, Neiman Marcus, Antropologie, Harvey Nichols, Hong Kong başta olmak üzere dünya çapında 100’e yakın noktada Rumisu satılıyor. Fakat markanın Uzakdoğu’da tam bir “fandom” kitlesi var. Deniz Yeğin İkiışık, Japonya, Güney Kore ve Tayvan’da gördükleri yoğun ilgiyi biraz da kendi geleneksel kültürlerindeki orijinal tasarım, ipek ürün ve el yapımı aksesuvarlara olan özel ilgi ve saygıya bağlıyor. Rumisu’nun kalbimizi kazanan diğer bir çalışması da üretim sürecine kattığı kadın dayanışması. Markanın artık imzası haline gelen, eşarp uçlarına tutunan 3D karakterleri ve ürün kılıflarındaki el nakışı kuş figürlerinin üretimi UNDP ve GAP Projesi Bölge İdaresi destekli bir işbirliği ile Güneydoğu Anadolu’daki hamarat ve becerikli kadınlar tarafından yapılıyor.

Misela

2008’de Serra Türker tarafından temelleri New York’ta atılan Misela markasının adında Serra ve iki kardeşi Mina ile Lara’nın izi var. Markanın logosundaki 3 hilal, hem 3 kız kardeşi simgeliyor hem son derece Türk hem de aileyi, yuvayı ve aidiyeti temsil ediyor. Hedefi dünya fethi olunca da atılan adımlar çok ölçülü olmuş, geçici hevesler peşinde koşmayan, hazmederek ilerleyen. Böyle olunca istediği büyümeyi yakalamasının senelerini aldığından bahsediyor Serra Türker. Ama mesela ilk çekimini de Amerikan Vogue ile gerçekleştirmiş bir marka Misela. İçine girdikçe anlaşılması zorlaşan ve aralarından seçmesi zahmetli olan fuar ve showroom’lar ile büyüme adımlarını atmış. Ama asıl sıçramasını iki şeye borçlu... Birincisi 5. senesinde açılan Beyoğlu Pera’daki ilk mağaza, ikincisi ise ikonikleşen çanta modeli “Edna”. Çantanın üzerine bir de zamanın ruhuna uygun ve kişiselleştirme tutkumuza yatkın olarak isim başharfleri işlenebiliyor. Diane Kruger, Jessica Alba, Alessandra Ambrosio ve Heidi Klum gibi yıldızlar bu pratik çantayı severek kullanıyor. Misela önceki yıllarda Bloomingdales, Henri Bendel, D’NA Riyadh, Harvey Nichols Hong KongDubai-Istanbul gibi önemli noktalarda satılırken artık kendi mağazalarıyla büyüyor.

5th Position

Dünyanın farklı coğrafyalarında birçok kadının kafasından geçen sesleri duymayı başaran ve gereksiz detaylara boğulmayan, vücudu çok iyi gösteren, çocukken hayranlıkla baktığımız balerinleri hatırlatan bir mayoyu umutsuzca aradığımızı bilen Buse Uğur ve Ezgi Bozkurt “5th Position” markasını 2014’te kurdu. Koleksiyonlarını “bale mayolarının plaja uyarlanması” olarak tanımlıyorlar. 2015’te İstanbul Moda Haftası’nda ses getiren bir defile yapan marka, Unique’e katılmaya başlıyor ve hatta fuarın özel seçkisinde yer alıyor. Uluslararası arenada, okulda sık sık karşılaşarak flörtleşen çocuklar gibi, yolları çokça kesişen Rumisu ve 5th Position, 2017’de birlikte bir kapsül koleksiyon hazırlamıştı. En güzel sürprizlerden biri ise markanın çevre dostu projesi! Bozkurt “2018 sezonunda tüm ürünlerde geri dönüştürülmüş materyalden yapılan, çok yüksek kalitede bir kumaş kullanmaya başladık” diyor. Web sitesi aracılığıyla tüm dünyadan sipariş alan markanın Sydney, New York, Stockholm ve Hong Kong’da da satış noktaları bulunuyor. 5th Position markasının sevenleri arasında Lena Perminova ve Nuria Val de bulunuyor.

Sanayi 313

Ateiler 2015’te moda ve aksesuvar tasarımcısı Serena Uziyel ile iç mimar Enis Karavil tarafından kurulan marka, ilk olarak yürüyen sanat eserlerini andıran terlikleriyle dikkatimizi çekti. Hani herkesin “Türkiye’de aslında ne kadar önemli zanaat dalları var” deyip kimsenin herhangi bir ilerletme girişiminde bulunmadığı konu var ya. İşte o anlamda tel kırma gibi çok değerli bir işçiliği gördüğümüz terliklerdi bunlar. Markanın yaratıcıları her bir parçanın tamamlanmasının 100 saate yakın el işçiliği gerektirdiğinden bahsediyorlar. Koleksiyonlar Türkiye, İtalya ve Hindistan üçgeninde üretiliyor. Osmanlı’dan gelen bu zanaatı İtalya’nın ayakkabı işçiliğiyle birleştiren Sanayi 313 Atelier’nin ürünleri Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, Net-a-Porter, Moda Operandi, Matches, La Rinacente gibi adreslerde satışa sunuluyor. Geçtiğimiz New York Moda Haftası’nda markanın Bergdorf Goodman’da özel bir Pop-Up lansmanı oldu. Böylece dünya moda markalarıyla eşzamanlı koleksiyon tanıttı. Erkek koleksiyonunun tanıtımı ise Milano Moda Haftası’nda gerçekleştirildi. Olivia Palermo, Gigi Hadid, Lily Aldridge, Carolina Issa ve Wonder Woman Gal Gadot markanın fanları arasında.