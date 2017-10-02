'Dünya düz' diyen ünlü rapçiye astronotlardan yanıt geldi!

ABD'li rapçi B.o.B, dünyanın düz olduğunu söylemiş, bu iddiasını kanıtlamak için bir de kampanya başlattığını duyurmuştu.

Gerçek adı Bobby Ray Simons olan B.o.B'un bu açıklamasına kısa sürede bilim dünyasından yanıt gecikmedi. ISS'de görev alan astronotlar, çıplak gözle gördükleri 'yuvarlak Dünya'yı B.o.B.'a ile paylaştı. Ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, kişisel Twitter hesabında geçen yıl B.o.B'un benzer iddialarına cevap olarak, "Dostum, 5 yüzyıl geriye gitme sebebin, hepimizin senin müziğini hala sevmemesi" demişti.

— Terry Virts (@AstroTerry) September 27, 2017

Uzay Mekiği Endeavor'da STS-130 pilotu olan ve ISS: Expedition 43'ün komutanı olan Terry Virts isimli astronot da, "BoB'a bir sürü para bağışlayabilirim. Dünya yuvarlak. Etrafını döndüm" dedi.

Bir cevap da emekli bir astronot olan Scott Kelly'den geldi. Kelly, Dünya'nın etrafında bir tam tur videosu paylaştı. "Dünya'nın kıvrımlarını görebiliyor musun? Al sana" dedi.

— Scott Kelly (@StationCDRKelly) September 27, 2017

B.o.B de, "Çok hızlı büyüdüğü için Facebook hesabımı kapattı, bu yüzden yeni bir 'düz dünya' hesabı oluşturdum." dedi.