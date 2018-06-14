JELENA KARLEUSA
Yaş: 40
Uyruk: Sırbistan
Meslek: Şarkıcı
5 PARMAĞINDA 5 MARİFET
Sırbistan'ın milli futbolcusu Dusko Tosic’in eşi Karleusa, kariyeri boyunca 11 albüme imza atan ünlü bir şarkıcı. Karleusa, ülkesinde bir gazetede politika üzerine köşe yazıları yazıyor ve TV programcılığı ile modellik de yapıyor.
BRUNA MARQUEZINE
Yaş: 23
Uyruk: Brezilya
Meslek: Oyuncu
5 YILDIR BİR DARGIN BİR BARIŞIK
7 yaşında başladığı oyunculukta bugüne kadar 15 TV dizisi ile 5 sinema filminde başrol oynayan Bruna Marquezene, transfer rekotmeni Brezilyalı Neymar ile 5 yıldır bir dargın bir barışık ilişki yaşıyor. Marquezene ile Neymar mart ayında evlilik kararı aldıklarını açıkladı.
SHAKIRA
Yaş: 41
Uyruk: Kolombiya
Meslek: Şarkıcı
İSTANBUL'A KONSERE GELİYOR
İspanya milli takımının değişmez futbolcusu Gerard Pique’nin eşi olan Shakira ‘El Dorado World Tour’ kapsamında 11 Temmuz’da İstanbul’da konser verecek. İki çocuk sahibi olan Pique ile Shakira kavga ettikleri nedeniyle ayrıldıkları yönünde çıkan iddiaları yalanlayarak mutlu bir evlilik yaşadıklarını açıkladı.
ANNA LEWANDOWSKI
Yaş: 30
Uyruk: Polonya
Meslek: Madalyalı kareteci ve beslenme uzmanı
MADALYALI KARATECİ
Dünya ve Avrupa şampiyonalarının altın madalyalı karatecisi Anna Lewandowski, 2013’te beslenme uzmanı sertifikası alarak kariyerine yeni bir yön verdi. Aynı yıl Polonya’nın golcüsü Robert Lewandowski ile evlendi.
AMİNE GÜLŞE
Yaş: 25
Uyruk: Türkiye
Meslek: Model
4 DİL KONUŞUYOR
Alman milli takımının Türk oyuncusu Mesut Özil’in sevgilisi Amine Gülşe, 2014 Miss Turkey kraliçesi. 4 dil konuşabilen Gülşe, iki yıldır ilişki yaşadığı Özil’le evlilik hazırlıkları yapıyor.
ANTONELLA ROCCUZZO
Yaş: 30
Uyruk: Arjantin
Meslek: Sosyal iletişim uzmanı ve tasarımcı
ÇOCUKLUK ARKADAŞI
Antonella Roccuzzo çocukluk arkadaşı Lionel Messi ile 2009’da başladığı ilişkisinde dünyaya iki çocuk getirdi. Roccuzzo, Arjantinli futbolcuyla 2017’de görkemli bir düğünle evlendi.
GEORGINA RODRIGUEZ
Yaş: 23
Uyruk: İspanya
Meslek: Model
MAĞAZADA BAŞLAYAN AŞK
Georgına Rodriquez, Portekiz milli takımının en önemli gücü olan Cristiano Ronaldo ile İngilizce öğrenmek için gittiği İngiltere’de çalıştığı mağazanın etkinliğinde üç yıl önce tanıştı. Rodriquez ile Ronaldo’nun geçtiğimiz yıl bir kızları oldu.
EKATERINA AKINFAYEVA
Yaş: 31
Uyruk: Ukrayna
Meslek: Kimyager ve model
KİMYAGER MODEL
Rusya’nın kalecisi İgor Akinfayev ile 4 yıl önce evlenen Ekaterina Akinfayev, eğitimini aldığı kimyagerlik yerine modellik yapmayı tercih ediyor.
ERICA CHOPERENA
Yaş: 27
Uyruk: İspanya
Meslek: Pedagog
SADE BİR DÜĞÜNLE EVLENDİ
2011’de ilişkiye başladığı, geçtiğimiz yıl evlendiği Fransz golcü Antoine Griezmann ile bir kız çocuğu sahibi olan Erika Choperena eğitimini aldığı pedagoji üzerine çalışıyor.
SAFIA BALBI
Yaş: 28
Uyruk: Uruguay
Meslek: Çalışmıyor
15 YAŞINDAYKEN TANIŞTI
Sofia Balbi, Uruguaylı yıldız Luiz Suarez ile 15 yaşındayken tanıştı. Babasının işleri nedeniyle İspanya’ya taşınan Balbi, Barcelona’da oynayan Suarez ile ilişkiye başladıktan 1 yıl sonra evlendi.
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