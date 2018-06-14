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MAĞAZADA BAŞLAYAN AŞK

Georgına Rodriquez, Portekiz milli takımının en önemli gücü olan Cristiano Ronaldo ile İngilizce öğrenmek için gittiği İngiltere’de çalıştığı mağazanın etkinliğinde üç yıl önce tanıştı. Rodriquez ile Ronaldo’nun geçtiğimiz yıl bir kızları oldu.