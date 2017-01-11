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Başika
DÜNYA

Irak ile Başika krizinde flaş gelişme!

Irak Büyükelçisi, Türk askerlerinin Başika kampından çekilmesi için takvim belirlendiğini bildirdi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:28:41 Güncelleme: 13:07:18 HABERTURK.COM

Irak Büyükelçisi, Türk askerlerinin Başika kampından çekilmesi konusunda uzlaşıldığını söyledi.

Büyükelçi, Musul operasyonu sonrası çekilmede uzlaşıldığını bildirdi. 

Büyükelçi, "Türkiye'den operasyon beklentimiz yok" diye konuştu.

IŞIK: DEAŞ TEMİZLİĞİNDEN SONRA DOSTANE ŞEKİLDE ÇÖZECEĞİZ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Başika kampıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına ve üniter yapısına saygılıdır. Türkiye-Ira k arasında bir problemin olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu açıdan Musul'da Başika'da Türk askerinin varlığı bir keyfiyet değil zorunluluktur. DEAŞ'ın temizlenmesi, Musul'un tekrar güvenli hale gelmesi Türkiye'nin güvenliği açısından da önemlidir. DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesi için Başika kampında Türk askeri büyük bir hizmet veriyor. 700'ün üstünde terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ temizliğinden sonra bu konuyu oturacağız, dostane şekilde çözeceğiz."

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YORUMLAR 4
  • Misafir 7 dakika önce
    arka bahcemizde bile rahat yok
  • Misafir 15 dakika önce
    Abd en büyük terörist.
  • Misafir 15 dakika önce
    abd yi artik takan kim?
  • Misafir 25 dakika önce
    abd istemiyor demekki
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